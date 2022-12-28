İslam düşüncesinin geleceği | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Mehmet Akif Çeç (Araştırmacı-Yazar) konuk oldu.
00:00 Son Davet
02:00 İslam düşüncesinin geleceği
11:00 İslam düşüncesinin sorunları neler?
14:00 İslam düşüncesi neyi içerir?
20:00 İslamcılık düşüncesinin temel sorunları
30:00 Seküler tarih anlayışının temel bileşenleri
37:00 Modern bilim ve bilgide kesinlik sorunu
45:00 Geleneğe bağlı kalarak modernleşmek mümkün mü?
53:00 Gelenekselcilik akımı nasıl ortaya çıkmıştır?
01:09:00 Taha Abdurrahman ve yenilenme anlayışı
01:15:00 İslam dünyasındaki yenilikçi akımlar
01:27:00 "Din Dili" kavramı nasıl ortaya çıkmıştı?
01:35:00 Modern medeniyetin temel bileşenleri
01:40:00 Futbolun modern ve post-modern toplumdaki yeri