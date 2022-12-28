İslam düşüncesinin geleceği | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Mehmet Akif Çeç (Araştırmacı-Yazar) konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:00 İslam düşüncesinin geleceği

11:00 İslam düşüncesinin sorunları neler?

14:00 İslam düşüncesi neyi içerir?

20:00 İslamcılık düşüncesinin temel sorunları

30:00 Seküler tarih anlayışının temel bileşenleri

37:00 Modern bilim ve bilgide kesinlik sorunu

45:00 Geleneğe bağlı kalarak modernleşmek mümkün mü?

53:00 Gelenekselcilik akımı nasıl ortaya çıkmıştır?

01:09:00 Taha Abdurrahman ve yenilenme anlayışı

01:15:00 İslam dünyasındaki yenilikçi akımlar

01:27:00 "Din Dili" kavramı nasıl ortaya çıkmıştı?

01:35:00 Modern medeniyetin temel bileşenleri

01:40:00 Futbolun modern ve post-modern toplumdaki yeri