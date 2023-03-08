Kur'an meali, mealcilik ve tefsir | Son Davet (93. Bölüm)

Ashab döneminde Kur'an daha mı iyi anlaşılıyordu?

08 Mart 2023 | 19:49
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Kur'an hangi gereklilik üzerine başka dillere tercüme ediliyor? Ülkemizde Kur'an tercümesinin durumu nedir? Ashab döneminde Kur'an daha mı iyi anlaşılıyordu? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Erdoğan Baş, Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, Doç. Dr. Murat Kaya konuk oldu.

00:00 Kur'an meali, mealcilik ve tefsir
05:44 Arap olmayan Müslümanların Kur'an'la ilişkilerinde mealin konumu
10:15 Kur'an hangi gereklilik üzerine başka dillere tercüme ediliyor?
33:40 "Kur'ancılık akımı"nın doğuşu, arka planı ve temel iddiaları
55:20 Ülkemizde Kur'an tercümesinin durumu nedir?
01:01:16 Ashab döneminde Kur'an daha mı iyi anlaşılıyordu?
01:05:34 Kur'an mealleri neyi ne kadar söyleyebilir?
01:38:10 Kur'an ile irtibatımız nasıl olmalı?

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