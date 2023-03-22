Oruç - Ramazan | Son Davet (95. Bölüm)

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. İlhan İlkılıç konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:00 Modern zamanlarda rutinimizi kıran Oruç - Ramazan

24:00 İbadetlerde esas gaye: Marifetullah

36:00 Modern tıbbın orucu keşfi

39:00 Ramazan bize ne öğretir?

51:00 İbadet ne zaman adete dönüşür?

01:05:00 İnsanı mutlak iyiye götüren yolculuk: Ramazan

01:17:00 Eylemlerimizi erdemli kılan etkenler

01:36:00 Ruhu arındıran, nefsi terbiye eden bir ay: Ramazan