Oruç - Ramazan | Son Davet (95. Bölüm)

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. İlhan İlkılıç konuk oldu.
00:00 Son Davet
02:00 Modern zamanlarda rutinimizi kıran Oruç - Ramazan
24:00 İbadetlerde esas gaye: Marifetullah
36:00 Modern tıbbın orucu keşfi
39:00 Ramazan bize ne öğretir?
51:00 İbadet ne zaman adete dönüşür?
01:05:00 İnsanı mutlak iyiye götüren yolculuk: Ramazan
01:17:00 Eylemlerimizi erdemli kılan etkenler
01:36:00 Ruhu arındıran, nefsi terbiye eden bir ay: Ramazan