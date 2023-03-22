Oruç - Ramazan | Son Davet (95. Bölüm)

Ruhu arındıran, nefsi terbiye eden bir ay: Ramazan...

22 Mart 2023 | 21:55
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İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. İlhan İlkılıç konuk oldu.

00:00 Son Davet
02:00 Modern zamanlarda rutinimizi kıran Oruç - Ramazan
24:00 İbadetlerde esas gaye: Marifetullah
36:00 Modern tıbbın orucu keşfi
39:00 Ramazan bize ne öğretir?
51:00 İbadet ne zaman adete dönüşür?
01:05:00 İnsanı mutlak iyiye götüren yolculuk: Ramazan
01:17:00 Eylemlerimizi erdemli kılan etkenler
01:36:00 Ruhu arındıran, nefsi terbiye eden bir ay: Ramazan

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