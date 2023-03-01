Son Davet | İslam Felsefesi

İslam felsefesi nedir? İslam felsefesi ama nasıl? Müslümanın felsefeyle ilişkisi nasıl olmalı? İmam Gazali felsefeyi neden eleştirdi? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya ve Doç. Dr. Mehmet Ulukütük konuk oldu.

00:00 İslam felsefesi ama nasıl?

13:00 Müslümanın felsefeyle sorunu olmalı mıdır?

20:00 Müslümanlar "hikmet" kavramına ne anlam yüklemişlerdir?

24:00 Felsefe karşıtlığı ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?

43:00 İslam filozoflarının felsefe tarihine katkıları nasıl olmuştur?

52:00 "İslam felsefesi" kavramsallaştırması doğru mu?

57:00 Felsefe Antik Yunan'a mı yoksa bütün insanlığa mı aittir?

01:00:00 İslam felsefesi ama nasıl?

01:16:00 Müslümanın felsefeyle sorunu

01:30:00 İmam Gazali felsefeyi neden eleştirdi?