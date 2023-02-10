Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 19. bölümüyle sizlerle...
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
07:00 İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları
21:00 İpek Yolu'nda Türkler
27:00 Tarihte İpek ve Böceği
32:30 İpek Yolu Türk Dünyasını Nasıl Etkiledi?
35:45 Türklerin kullandığı göç yolunda ipek yolunun önemi neydi?
51:00 İpek Yolu'nun Tarihsel Gelişimi ve Türk Dünyası İçin Önemi
01:04:00 İpek Yolu ve Türk Dünyası
01:18:00 İpek Yolu Üzerinde Bulunan En Önemli Şehirler
01:24:00 Türklerin İslam'ı Kabulü Nasıl Olmuştur?
01:29:00 Marco Polo Kimdir?
01:32:00 İpek Yolu ve Türk Dünyası
02:09:00 İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihi İçin Önemi
02:11:00 Göktürk Devleti ve İpek Yolu
02:29:00 Tarihte İpeğin Üretimi ve Ticareti
02:42:00 İpek Yolu Günümüzde Önemini Kaybetti Mi?
02:51:30 Bir Kuşak Yol Projesi