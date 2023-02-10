19. Bölüm | İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları

Türklerin kullandığı göç yolunda ipek yolunun önemi neydi?

11 Şubat 2023 | 15:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 19. bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları

21:00 İpek Yolu'nda Türkler

27:00 Tarihte İpek ve Böceği

32:30 İpek Yolu Türk Dünyasını Nasıl Etkiledi?

35:45 Türklerin kullandığı göç yolunda ipek yolunun önemi neydi?

51:00 İpek Yolu'nun Tarihsel Gelişimi ve Türk Dünyası İçin Önemi

01:04:00 İpek Yolu ve Türk Dünyası

01:18:00 İpek Yolu Üzerinde Bulunan En Önemli Şehirler

01:24:00 Türklerin İslam'ı Kabulü Nasıl Olmuştur?

01:29:00 Marco Polo Kimdir?

01:32:00 İpek Yolu ve Türk Dünyası

02:09:00 İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihi İçin Önemi

02:11:00 Göktürk Devleti ve İpek Yolu

02:29:00 Tarihte İpeğin Üretimi ve Ticareti

02:42:00 İpek Yolu Günümüzde Önemini Kaybetti Mi?

02:51:30 Bir Kuşak Yol Projesi

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