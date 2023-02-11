20. Bölüm | Bizans İmparatorluğu Tarihi

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta Bizans İmparatorluğu Tarihi konuşuldu. Bizans İmparatorluğu nasıl ortaya çıktı? Bizans adı nereden gelmektedir? Bizans ve Türkler ilk ne zaman gerçekleşti? Roma'da Hristiyanlık nasıl gelişti? Roma İmparatorluğunda Pagan İnancı ve daha fazlasını Tarihe Yolculuk'ta Prof. Dr. Turhan Kaçar sizler için cevaplandırdı.

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk 20. bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turhan Kaçar konuk oldu.

00:00 - Bizans İmparatorluğu Tarihi

07:00 - Turhan Kaçar: "İdeolojik nedenlerle Bizans Doğu'dan Batı'ya, Batı tarafından da Doğu'ya itilmiştir"

11:30 Roma İmparatorluğu Tarihi

18:00 Roma İmparatorluğu'nun Yükseliş Dönemi

21:00 Sasani ve Roma Savaşları

23:00 Bizans İmparatorluğu Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

24:00 Bizans adı nereden gelmektedir?

30:00 Roma'dan Doğu Roma'ya Değişim ve Dönüşüm

35:00 Prof. Dr. Turhan Kaçar

42:00 Bizans ve Türkler İlk Ne Zaman Karşılaştı?

45:00 Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Olarak Neden İkiye Ayrıldı?

50:00 Bizans ve Roma Ayrımı Neden Yapıldı?

01:02:00 Hristiyanlık Bizans Tarafından Ne Zaman Kabul Edildi?

01:06:00 Roma'da Hristiyanlığın Tarihsel Gelişimi

01:07:00 Roma'da Hristiyanlık Nasıl Gelişti?

01:15:00 Roma İmparatorluğu'nda Pagan İnancı

01:22:00 Bizans İmparatorluğu'nda Ortodoks Hristiyanlığın Tarihsel Gelişimi

01:25:00 Bizans İmparatorluğu'nda Ortodoks İnancı Konsillerin Hristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsülü

01:45:00 Doğu'daki Roma'nın Bizanslaştığı Devir: I. Justinianos Dönemi

01:49:00 Bizans adı nereden gelmektedir?

02:06:00 Bizans İmparatorluğu'nda Çıkan İsyanlar

02:10:00 Bizans İmparatorluğu'nda Nika İsyanı

02:17:00 "Ayasofya, Kutsal Bilgelik Demektir"

02:19:30 Bizans'ın Günümüz Kültürüne Etkileri Nasıl Olmuştur?

02:23:00 Avrupa Hunları ve Bizans İlişkileri

02:35:00 İstanbul Şehri Nasıl Kuruldu?

02:37:00 İstanbul'un Bizans'a Başkent Olması

02:39:00 İstanbul Surları Ne Zaman Yapıldı?

02:43:00 İstanbul'un Zamana Direnen Tarihi Surları

02:48:00 Bizans Tarihini Olumlu Yönde Değiştiren Hükümdarlar

02:52:00 Tarihte Müslümanların İstanbul'u Kuşatmaları