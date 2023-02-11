21. Bölüm | Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi

Sakarya Meydan Muharebesi'nde ne oldu? Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemi nedir? Yunanlılarla Türkler arasındaki savaşın sebepleri nelerdir? Savaşın sonuçları ne oldu? Büyük Taarruz'a giden yolda neler yaşandı? Türk ordusunun psikolojisi savaş öncesi nasıldı? Mustafa Kemal'in savaş öncesinde, savaş sırasında etkisi nasıldı?

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Amasya Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Arı ve Ankara Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ali Güler konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi

11:00 Türk Ulusunun Kanıyla Yazılan Destan: Sakarya Zaferi

13:00 Sakarya Meydan Muharebesi Öncesinde Yaşanan Gelişmeler

20:00 Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi

30:00 Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Türk ordusunun psikolojisi nasıldı?

01:00:00 Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi

01:10:00 Türk Ulusunun Kanıyla Yazılan Destan: Sakarya Zaferi

01:20:00 Milli Mücadele'de Tekalif-i Milliye Emirleri

01:30:00 Sakarya Savaşında Neler Yaşandı?

01:45:00 Sakarya Savaşı'nın Kazanılmasında Mustafa Kemal Paşa'nın Rolü

02:00:00 Tarihin Dönüm Noktası: Sakarya Meydan Muharebesi

02:30:00 Askeri ve Stratejik Açıdan "Büyük Taarruz"