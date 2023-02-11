21. Bölüm | Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi

Sakarya Meydan Muharebesi'nde ne oldu? Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemi nedir? Yunanlılarla Türkler arasındaki savaşın sebepleri nelerdir? Savaşın sonuçları ne oldu? Büyük Taarruz'a giden yolda neler yaşandı? Türk ordusunun psikolojisi savaş öncesi nasıldı? Mustafa Kemal'in savaş öncesinde, savaş sırasında etkisi nasıldı?
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Amasya Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Arı ve Ankara Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ali Güler konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi
11:00 Türk Ulusunun Kanıyla Yazılan Destan: Sakarya Zaferi
13:00 Sakarya Meydan Muharebesi Öncesinde Yaşanan Gelişmeler
20:00 Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi
30:00 Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Türk ordusunun psikolojisi nasıldı?
01:00:00 Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi
01:10:00 Türk Ulusunun Kanıyla Yazılan Destan: Sakarya Zaferi
01:20:00 Milli Mücadele'de Tekalif-i Milliye Emirleri
01:30:00 Sakarya Savaşında Neler Yaşandı?
01:45:00 Sakarya Savaşı'nın Kazanılmasında Mustafa Kemal Paşa'nın Rolü
02:00:00 Tarihin Dönüm Noktası: Sakarya Meydan Muharebesi
02:30:00 Askeri ve Stratejik Açıdan "Büyük Taarruz"