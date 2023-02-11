Ayasofya kaç yılında inşa edildi? Ayasofya kaç yangın geçirdi? Yıkılması tehlikesi geçirdi mi? Şu anki Ayasofya ile ilk inşa edilen Ayasofya aynı yapı mı? Ayasofya Bizans tarihindeki önemi ne idi?
Tarihe Yolculuk'ta bu Ayasofya'nın gizli tarihi konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına Tarihçi - Yazar Erhan Altunay ve Araştırmacı - Yazar Selçuk Eracun konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
04:00 Ayasofya'nın Gizli Tarihi
15:00 Gizemli Tarih Teorileri
22:00 Ayasofya Ne Zaman Yapıldı?
30:00 Gizemli Tarih: Ayasofya
36:00 Sümerologlar ve Sümeroloji Bilimi
41:00 Ayasofya'nın İsmi Nereden Geliyor?
01:04:00 Ayasofya'da İmparatorların Tac Giyme Alanı
01:15:00 Hızır Aleyhisselam'ın Ayasofya'yı Ziyareti Efsanesi
01:25:00 Tapınakçılar Ayasofya'da Hangi Kutsal Emanetleri Aradı?
01:30:00 Ayasofya'da Yaşanan Yangınlar
01:45:00 Ayasofya'da Zoe ve Komnenos Mozaikleri
02:00:00 Ayasofya'da Olduğu Düşünülen "Ahit Sandığı" Efsanesi
02:15:00 Ayasofya'nın Dehlizlerinde Hangi Sırlar Gizli?
02:24:00 Ayasofya'da Bulunan El Figürü
02:30:00 Göbeklitepe'de Bulunan Figürler