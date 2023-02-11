Ayasofya kaç yılında inşa edildi? Ayasofya kaç yangın geçirdi? Yıkılması tehlikesi geçirdi mi? Şu anki Ayasofya ile ilk inşa edilen Ayasofya aynı yapı mı? Ayasofya Bizans tarihindeki önemi ne idi?

Tarihe Yolculuk'ta bu Ayasofya'nın gizli tarihi konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına Tarihçi - Yazar Erhan Altunay ve Araştırmacı - Yazar Selçuk Eracun konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

04:00 Ayasofya'nın Gizli Tarihi

15:00 Gizemli Tarih Teorileri

22:00 Ayasofya Ne Zaman Yapıldı?

30:00 Gizemli Tarih: Ayasofya

36:00 Sümerologlar ve Sümeroloji Bilimi

41:00 Ayasofya'nın İsmi Nereden Geliyor?

01:04:00 Ayasofya'da İmparatorların Tac Giyme Alanı

01:15:00 Hızır Aleyhisselam'ın Ayasofya'yı Ziyareti Efsanesi

01:25:00 Tapınakçılar Ayasofya'da Hangi Kutsal Emanetleri Aradı?

01:30:00 Ayasofya'da Yaşanan Yangınlar

01:45:00 Ayasofya'da Zoe ve Komnenos Mozaikleri

02:00:00 Ayasofya'da Olduğu Düşünülen "Ahit Sandığı" Efsanesi

02:15:00 Ayasofya'nın Dehlizlerinde Hangi Sırlar Gizli?

02:24:00 Ayasofya'da Bulunan El Figürü

02:30:00 Göbeklitepe'de Bulunan Figürler