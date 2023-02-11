23. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Kanuni'nin Hürrem Sultan'la ilişkisi nasıldı? Pargalı İbrahim ile nasıl bir diyaloğa sahipti? Kanuni oğlu Mustafa'yı neden öldürttü? Sultan Süleyman'ın vefatı neden gizlendi?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta Batılılar tarafından Muhteşem Süleyman olarak adlandırılan Kanuni Sultan Süleyman konuşuldu. Tarihi Yolculuk'un Kanuni'yi konuşmak üzere bu haftaki konuğu Kültür Tarihçisi Çağrı Başkurt oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Kanuni Sultan Süleyman'ın Çocukluğu
08:00 Sultan Süleyman'ın Tahta Çıkışı
17:00 Yavuz Sultan Selim küpe taktı mı?
21:00 Osmanlı Minyatürlerinde Padişah Portreleri
27:00 Sultan Süleyman ile veziri Pargalı İbrahim
30:00 Sultan Süleyman ve Pargalı'nın ilk tanışması
40:00 Osmanlı'nın 10. Padişahı ve 89. İslam Halifesi Sultan Süleyman
43:00 Feridun Emecen
01:00:00 Sultan Süleyman'ın Fethettiği Topraklar
01:28:00 Prof. Dr. Nurhan Atasoy
01:35:00 Matrakçı Nasuh'un Menazilname Minyatürleri
01:42:00 Kanuni Sultan Süleyman ve Şehzade Mustafa
01:55:00 Şehzade Mustafa'nın Ölümü
02:00:00 Şehzade Mustafa'nın Babasına Yazdığı Mektup
02:10:00 Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan
02:15:00 Sultanın Tabut Başında Ağlaması
02:20:00 Kanuni'nin Son Seferi Zigetvar
02:25:00 Feridun Emecen
02:34:00 Sultan Süleyman'ın Vefatı Neden Gizlendi?