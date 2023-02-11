23. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Kanuni'nin Hürrem Sultan'la ilişkisi nasıldı? Pargalı İbrahim ile nasıl bir diyaloğa sahipti? Kanuni oğlu Mustafa'yı neden öldürttü? Sultan Süleyman'ın vefatı neden gizlendi?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta Batılılar tarafından Muhteşem Süleyman olarak adlandırılan Kanuni Sultan Süleyman konuşuldu. Tarihi Yolculuk'un Kanuni'yi konuşmak üzere bu haftaki konuğu Kültür Tarihçisi Çağrı Başkurt oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Kanuni Sultan Süleyman'ın Çocukluğu

08:00 Sultan Süleyman'ın Tahta Çıkışı

17:00 Yavuz Sultan Selim küpe taktı mı?

21:00 Osmanlı Minyatürlerinde Padişah Portreleri

27:00 Sultan Süleyman ile veziri Pargalı İbrahim

30:00 Sultan Süleyman ve Pargalı'nın ilk tanışması

40:00 Osmanlı'nın 10. Padişahı ve 89. İslam Halifesi Sultan Süleyman

43:00 Feridun Emecen

01:00:00 Sultan Süleyman'ın Fethettiği Topraklar

01:28:00 Prof. Dr. Nurhan Atasoy

01:35:00 Matrakçı Nasuh'un Menazilname Minyatürleri

01:42:00 Kanuni Sultan Süleyman ve Şehzade Mustafa

01:55:00 Şehzade Mustafa'nın Ölümü

02:00:00 Şehzade Mustafa'nın Babasına Yazdığı Mektup

02:10:00 Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan

02:15:00 Sultanın Tabut Başında Ağlaması

02:20:00 Kanuni'nin Son Seferi Zigetvar

02:25:00 Feridun Emecen

02:34:00 Sultan Süleyman'ın Vefatı Neden Gizlendi?