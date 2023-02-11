24. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Milli Mücadele Dönemi konuşuldu. Milli Mücadele'nin fikri alt yapısı nasıl oluştu? Milli Mücadele öncesi genel durum nasıldı? Milli Mücadele öncesi Türk dış politikası nasıl gelişti? Milli Mücadele'de hangi askeri stratejiler uygulandı? Kuvvayi Milliye neden kuruldu? Askeri ve siyasi yönleriyle Mustafa Kemal nasıl karakterdi? Milli Mücadele döneminde İsmet İnönü neler yaptı?

Tarihe Yolculuk Uğur Korkmaz'ın sunumuyla sizlerle.... Tarihe Yolculuk'un bu haftaki konukları Dr. Ali Güler, Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez, Dr. Veli Fatih Güven ve Dr. Mehmet Çanlı oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk

23:00 Milli Mücadele'nin Fikri Alt Yapısı Nasıl Oluştu?

32:00 Milli Mücadele Öncesi Genel Durum

36:00 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası

41:00 Milli Mücadele'de Uygulanan Askeri Strateji

48:00 Kuvay-ı Milliye'nin Kurulma Nedenleri

53:00 Askeri ve Siyasi Yönleriyle Mustafa Kemal

01:05:00 Milli Mücadele Öncesi Genel Durum

01:20:00 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Cepheleri

01:39:00 Milli Mücadele Dönemi Kahramanları

01:47:00 Kurtuluş Savaşı Günlerinde Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa

01:57:00 Milli Mücadele Döneminde İsmet İnönü

02:05:00 Milli Mücadele ve Büyük Taarruz

02:25:00 Milli Mücadele Döneminin Siyasi Stratejik Planlaması

02:34:00 Mustafa Kemal Atatürk'ün Hastalığı ve Ölümü