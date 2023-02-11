24. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Milli Mücadele Dönemi konuşuldu. Milli Mücadele'nin fikri alt yapısı nasıl oluştu? Milli Mücadele öncesi genel durum nasıldı? Milli Mücadele öncesi Türk dış politikası nasıl gelişti? Milli Mücadele'de hangi askeri stratejiler uygulandı? Kuvvayi Milliye neden kuruldu? Askeri ve siyasi yönleriyle Mustafa Kemal nasıl karakterdi? Milli Mücadele döneminde İsmet İnönü neler yaptı?
Tarihe Yolculuk Uğur Korkmaz'ın sunumuyla sizlerle.... Tarihe Yolculuk'un bu haftaki konukları Dr. Ali Güler, Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez, Dr. Veli Fatih Güven ve Dr. Mehmet Çanlı oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk
23:00 Milli Mücadele'nin Fikri Alt Yapısı Nasıl Oluştu?
32:00 Milli Mücadele Öncesi Genel Durum
36:00 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası
41:00 Milli Mücadele'de Uygulanan Askeri Strateji
48:00 Kuvay-ı Milliye'nin Kurulma Nedenleri
53:00 Askeri ve Siyasi Yönleriyle Mustafa Kemal
01:05:00 Milli Mücadele Öncesi Genel Durum
01:20:00 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Cepheleri
01:39:00 Milli Mücadele Dönemi Kahramanları
01:47:00 Kurtuluş Savaşı Günlerinde Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa
01:57:00 Milli Mücadele Döneminde İsmet İnönü
02:05:00 Milli Mücadele ve Büyük Taarruz
02:25:00 Milli Mücadele Döneminin Siyasi Stratejik Planlaması
02:34:00 Mustafa Kemal Atatürk'ün Hastalığı ve Ölümü