24. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk

Milli Mücadele'nin fikri alt yapısı nasıl oluştu?

11 Şubat 2023 | 19:48
VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Milli Mücadele Dönemi konuşuldu. Milli Mücadele'nin fikri alt yapısı nasıl oluştu? Milli Mücadele öncesi genel durum nasıldı? Milli Mücadele öncesi Türk dış politikası nasıl gelişti? Milli Mücadele'de hangi askeri stratejiler uygulandı? Kuvvayi Milliye neden kuruldu? Askeri ve siyasi yönleriyle Mustafa Kemal nasıl karakterdi? Milli Mücadele döneminde İsmet İnönü neler yaptı?

Tarihe Yolculuk Uğur Korkmaz'ın sunumuyla sizlerle.... Tarihe Yolculuk'un bu haftaki konukları Dr. Ali Güler, Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez, Dr. Veli Fatih Güven ve Dr. Mehmet Çanlı oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk

23:00 Milli Mücadele'nin Fikri Alt Yapısı Nasıl Oluştu?

32:00 Milli Mücadele Öncesi Genel Durum

36:00 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası

41:00 Milli Mücadele'de Uygulanan Askeri Strateji

48:00 Kuvay-ı Milliye'nin Kurulma Nedenleri

53:00 Askeri ve Siyasi Yönleriyle Mustafa Kemal

01:05:00 Milli Mücadele Öncesi Genel Durum

01:20:00 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Cepheleri

01:39:00 Milli Mücadele Dönemi Kahramanları

01:47:00 Kurtuluş Savaşı Günlerinde Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa

01:57:00 Milli Mücadele Döneminde İsmet İnönü

02:05:00 Milli Mücadele ve Büyük Taarruz

02:25:00 Milli Mücadele Döneminin Siyasi Stratejik Planlaması

02:34:00 Mustafa Kemal Atatürk'ün Hastalığı ve Ölümü

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

83. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han
83. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han 23 Aralık 2022 | 06:16
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi 25 Aralık 2022 | 21:43
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi 02 Ocak 2023 | 17:01
88. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi
86. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi 10 Ocak 2023 | 16:36
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm)
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm) 30 Ocak 2023 | 11:15
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi 06 Şubat 2023 | 14:23
Tarihe Yolculuk | 13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi
Tarihe Yolculuk | 13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi 08 Şubat 2023 | 21:24
Tarihi Yolculuk | Gastronomi ve Yemek Tarihi
Tarihi Yolculuk | Gastronomi ve Yemek Tarihi 08 Şubat 2023 | 21:32