25. Bölüm | Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin

Sultan II. Abdulhamid döneminde Filistin'de neler yaşandı? Kıbrıs'ı Sultan Abdulhamid mi verdi? Sultan 2. Abdulhamid Theodor Herzl'le görüştü mü? Sultan Abdulhamid ve Theodor Herzl'in birbirlerine yazdıkları mektuplarda neler yazıyordu?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta Sultan Abdulhamit ve Filistin Meselesi konuşuldu. Tarihe Yolculuk'un bu haftaki konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu.
Uğur Korkmaz'ın sunumu, Prof. Dr. Vahdettin Engin'in katkılarıyla Tarihe Yolculuk 25. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin
10:00 2. Abdulhamid'in Tahta Çıkışı
15:00 Sultan 2. Abdulhamid Han Dönemi Olayları
20:00 2. Abdulhamid Dönemi Osmanlı Toprakları
25:00 Sultan 2. Abdulhamid Dönemi: Siyaset, İktisat ve Dış Politika
35:00 Osmanlı Dönemindeki Filistin Toprakları
40:00 2. Abdulhamid Döneminde Devlet-Halk Münasebetleri
45:00 2. Abdulhamid Nasıl Bir Hükümdardı?
50:00 Sanatkar Kimliği İle Sultan Abdulhamid Han
01:05:00 2. Abdulhamid Döneminde Osmanlı İstihbarat Ağı
01:15:00 Sultan Abdulhamid Han'ın Filistin Meselesi
01:23:00 Siyonizm Nedir, İlk Temelleri Nerede Atıldı?
01:30:00 Yahudilerin Filistin'e Yerleşme Girişimleri
01:50:00 Osmanlı Devleti'nde Yahudilerin Tarihi
01:55:00 Sultan 2. Abdulhamid İle Theodor Herzl Görüşmesi
02:05:00 2. Abdulhamid Han Döneminde Filistin Politikası
02:20:00 Osmanlı Dış Borçlarının Ekonomik ve Siyasi Sonuçları
02:35:00 Theodor Herzl'in Sultan Abdulhamid'e Yazdığı Mektup