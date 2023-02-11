25. Bölüm | Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin

Sultan II. Abdulhamid döneminde Filistin'de neler yaşandı? Kıbrıs'ı Sultan Abdulhamid mi verdi? Sultan 2. Abdulhamid Theodor Herzl'le görüştü mü? Sultan Abdulhamid ve Theodor Herzl'in birbirlerine yazdıkları mektuplarda neler yazıyordu?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta Sultan Abdulhamit ve Filistin Meselesi konuşuldu. Tarihe Yolculuk'un bu haftaki konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu.

Uğur Korkmaz'ın sunumu, Prof. Dr. Vahdettin Engin'in katkılarıyla Tarihe Yolculuk 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin

10:00 2. Abdulhamid'in Tahta Çıkışı

15:00 Sultan 2. Abdulhamid Han Dönemi Olayları

20:00 2. Abdulhamid Dönemi Osmanlı Toprakları

25:00 Sultan 2. Abdulhamid Dönemi: Siyaset, İktisat ve Dış Politika

35:00 Osmanlı Dönemindeki Filistin Toprakları

40:00 2. Abdulhamid Döneminde Devlet-Halk Münasebetleri

45:00 2. Abdulhamid Nasıl Bir Hükümdardı?

50:00 Sanatkar Kimliği İle Sultan Abdulhamid Han

01:05:00 2. Abdulhamid Döneminde Osmanlı İstihbarat Ağı

01:15:00 Sultan Abdulhamid Han'ın Filistin Meselesi

01:23:00 Siyonizm Nedir, İlk Temelleri Nerede Atıldı?

01:30:00 Yahudilerin Filistin'e Yerleşme Girişimleri

01:50:00 Osmanlı Devleti'nde Yahudilerin Tarihi

01:55:00 Sultan 2. Abdulhamid İle Theodor Herzl Görüşmesi

02:05:00 2. Abdulhamid Han Döneminde Filistin Politikası

02:20:00 Osmanlı Dış Borçlarının Ekonomik ve Siyasi Sonuçları

02:35:00 Theodor Herzl'in Sultan Abdulhamid'e Yazdığı Mektup