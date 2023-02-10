26. Bölüm | Evliya Çelebi ve Seyahatname

Ünlü gezgin Evliya Çelebi kimdir? Evliya Çelebi ve seyahatnamesinin özellikleri nelerdir? Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yavuz Sultan Selim nasıl geçiyor?
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programında bu hafta Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programına bu hafta Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi'ni bizlere anlatmak üzere Tarihçi-Yazar Dr. Seyit Ali Kahraman konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Evliya Çelebi ve Seyahatname
09:00 Zamanı Aşan Seyyah: Evliya Çelebi
30:00 Asırların Seyyahı: Evliya Çelebi
40:00 Evliya Çelebi'nin Kişisel Özellikleri
47:00 Ünlü Gezgin Evliya Çelebi Kimdir?
53:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Özellikleri
01:05:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Yazılı Kaynakları
01:55:00 Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi
02:11:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde İstanbul'un Fethi
02:17:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yavuz Sultan Selim
02:22:00 Kara Mustafa Paşa İle Evliya Çelebi'nin Görüşmesi