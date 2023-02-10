26. Bölüm | Evliya Çelebi ve Seyahatname

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin yazılı kaynakları nerede bulunuyor?

11 Şubat 2023 | 15:33
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Ünlü gezgin Evliya Çelebi kimdir? Evliya Çelebi ve seyahatnamesinin özellikleri nelerdir? Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yavuz Sultan Selim nasıl geçiyor?

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programında bu hafta Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programına bu hafta Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi'ni bizlere anlatmak üzere Tarihçi-Yazar Dr. Seyit Ali Kahraman konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Evliya Çelebi ve Seyahatname

09:00 Zamanı Aşan Seyyah: Evliya Çelebi

30:00 Asırların Seyyahı: Evliya Çelebi

40:00 Evliya Çelebi'nin Kişisel Özellikleri

47:00 Ünlü Gezgin Evliya Çelebi Kimdir?

53:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Özellikleri

01:05:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Yazılı Kaynakları

01:55:00 Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi

02:11:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde İstanbul'un Fethi

02:17:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yavuz Sultan Selim

02:22:00 Kara Mustafa Paşa İle Evliya Çelebi'nin Görüşmesi

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