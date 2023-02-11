27. Bölüm | İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları

Eski Türk boylarının yerleşim planı nasıldı?

11 Şubat 2023 | 15:49
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İlk Türk boyları nasıl ortaya çıktı? Eski Türk boylarının hayat tarzı nasıldı? Eski Türk boylarının yerleşim planı nasıldı? Eski Türk boylarının inanç sistemi nasıldı? Türk devlet geleneğinde boyların önemi nedir?

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programına bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu.

Tarihe Yolculuk 27. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları

13:00 İlk Türk Boyları Nasıl Ortaya Çıktı?

30:00 Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları

37:00 İlk Türk Boyları Nasıl Ortaya Çıktı?

48:00 Eski Türk Boylarının Hayat Tarzı Nasıldı?

01:01:00 Bozkırdan Dünyaya Yayılan İlk Türkler

01:36:00 Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları

02:05:00 Eski Türk Boylarının İnanç Sistemi Nasıldı?

02:20:00 Türk Devlet Geleneğinde Boyların Önemi Nedir?

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