27. Bölüm | İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları

İlk Türk boyları nasıl ortaya çıktı? Eski Türk boylarının hayat tarzı nasıldı? Eski Türk boylarının yerleşim planı nasıldı? Eski Türk boylarının inanç sistemi nasıldı? Türk devlet geleneğinde boyların önemi nedir?
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programına bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu.
Tarihe Yolculuk 27. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları
13:00 İlk Türk Boyları Nasıl Ortaya Çıktı?
30:00 Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları
37:00 İlk Türk Boyları Nasıl Ortaya Çıktı?
48:00 Eski Türk Boylarının Hayat Tarzı Nasıldı?
01:01:00 Bozkırdan Dünyaya Yayılan İlk Türkler
01:36:00 Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları
02:05:00 Eski Türk Boylarının İnanç Sistemi Nasıldı?
02:20:00 Türk Devlet Geleneğinde Boyların Önemi Nedir?