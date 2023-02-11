Peygamberimiz ne zaman ve nerede dünyaya geldi? Hz. Peygamber'in çocukluk ve gençlik yılları nasıl geçti? Hz. Peygamber'e ilk vahiy nasıl geldi? Tarihe Yolculuk programında bu hafta Mevlid Gecesi'ne özel olarak Peygamber Efendimizin (SAV) hayatı konuşuldu.
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programının bu haftaki özel konuğu Prof. Dr. Adnan Demircan konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi Nedir?
07:12 Mevlid Kandili Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıktı?
11:00 Peygamberimiz Ne Zaman ve Nerede Dünyaya Geldi?
35:00 Hz. Peygamber'in Çocukluk ve Gençlik Yılları
45:00 Hz. Peygamber'in Hz. Hatice İle Evliliği
56:00 Hz. Peygamberimizin Örnek Ahlakı
59:00 Hz. Peygamber'in Mücadelelerle Geçen Hayatı
01:02:00 Hz. Peygamber'e İlk Vahiy Nasıl Geldi?
01:25:00 Hz. Peygamberimizin Habeşistan'a Hicreti
01:32:00 Mekke'nin Fethinden Sonra Neler Yaşandı?