Peygamberimiz ne zaman ve nerede dünyaya geldi? Hz. Peygamber'in çocukluk ve gençlik yılları nasıl geçti? Hz. Peygamber'e ilk vahiy nasıl geldi? Tarihe Yolculuk programında bu hafta Mevlid Gecesi'ne özel olarak Peygamber Efendimizin (SAV) hayatı konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programının bu haftaki özel konuğu Prof. Dr. Adnan Demircan konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi Nedir?

07:12 Mevlid Kandili Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıktı?

11:00 Peygamberimiz Ne Zaman ve Nerede Dünyaya Geldi?

35:00 Hz. Peygamber'in Çocukluk ve Gençlik Yılları

45:00 Hz. Peygamber'in Hz. Hatice İle Evliliği

56:00 Hz. Peygamberimizin Örnek Ahlakı

59:00 Hz. Peygamber'in Mücadelelerle Geçen Hayatı

01:02:00 Hz. Peygamber'e İlk Vahiy Nasıl Geldi?

01:25:00 Hz. Peygamberimizin Habeşistan'a Hicreti

01:32:00 Mekke'nin Fethinden Sonra Neler Yaşandı?