29. Bölüm | Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri

Türkistan kelimesi ne zamandan beri kullanılıyor?

11 Şubat 2023 | 23:19
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Türk tarihinde göç hareketleri nelerdir? Türkistan bölgesi nereleri kapsar? Türkistan kelimesi ne zamandan beri kullanılıyor? Eski Türk şehirlerinin özellikleri nelerdir?

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Türkistan Şehirleri" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk'un bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşat Yıldırım konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri

20:00 Türkistan Bölgesi Nereleri Kapsar?

32:00 Türk Tarihinde Göç Hareketleri

36:00 Türklerin Tarihteki Yeri ve Milli Özellikleri

53:00 Türkistan Bölgesinin Tarihi Önemi

01:42:00 Türkistan Kelimesi Ne Zamandan Beri Kullanılıyor?

01:47:00 Türklerin Tarihteki Yeri ve Özellikleri

02:00:00 Devletler Neden Dağılır?

02:16:00 Türkistan Şehirlerinden Buhara'nın Önemi

02:22:00 Eski Türk Şehirlerinin Özellikleri

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