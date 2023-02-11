29. Bölüm | Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri

Türk tarihinde göç hareketleri nelerdir? Türkistan bölgesi nereleri kapsar? Türkistan kelimesi ne zamandan beri kullanılıyor? Eski Türk şehirlerinin özellikleri nelerdir?
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Türkistan Şehirleri" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk'un bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşat Yıldırım konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri
20:00 Türkistan Bölgesi Nereleri Kapsar?
32:00 Türk Tarihinde Göç Hareketleri
36:00 Türklerin Tarihteki Yeri ve Milli Özellikleri
53:00 Türkistan Bölgesinin Tarihi Önemi
01:42:00 Türkistan Kelimesi Ne Zamandan Beri Kullanılıyor?
01:47:00 Türklerin Tarihteki Yeri ve Özellikleri
02:00:00 Devletler Neden Dağılır?
02:16:00 Türkistan Şehirlerinden Buhara'nın Önemi
02:22:00 Eski Türk Şehirlerinin Özellikleri