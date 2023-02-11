30. Bölüm | Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim tahta nasıl geçti? Yavuz Sultan Selim kendi saltanatında ilk icraatları ne oldu? Yavuz Sultan Selim'in kardeşleri ile olan taht mücadelesinde neler oldu? Yavuz Sultan Selim Doğu siyasetinde nasıl bir yol izledi? Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında olan Çaldıran Savaşı'nda neler oldu?

Yavuz Sultan Selim'e dair bilinmeyenleri Tarihe Yolculuk programında Prof. Dr. Feridun Emecen VAV TV ekranlarında anlattı.

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programı 30. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

08:00 Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim

14:00 Yavuz Tahta Nasıl Geçti?

17:30 Yavuz Sultan Selim'in Tahta Çıkışı

23:00 2. Bayezid Dönemi ve Yavuz Sultan Selim

26:00 Yavuz Sultan Selim'in Taht Mücadelesi

38:00 Yavuz Sultan Selim'in Şehzadelik Dönemi

52:00 Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti

59:00 8 Yılda 80 Yıllık İş Yapan Padişah: Yavuz Sultan Selim

01:03:00 Osmanlı Arşiv Kaynaklarında Şahkulu Ayaklanması

01:11:00 Yavuz Sultan Selim'in Saltanat Yılları ve İlk İcraatları

01:20:00 Yavuz Sultan Selim'in Kardeşleri İle Mücadelesi

01:24:00 Ankara Savaşı Öncesi Timur İle Yıldırım Bayezid

01:23:00 Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferleri

01:31:00 Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail İle Satranç Oynadı mı?

01:44:00 Yavuz Sultan Selim - Şah İsmail Çekişmesi

01:48:00 Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Meydan Muharebesi

01:50:00 Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail Arasında Yapılan Çaldıran Savaşı

01:53:00 Osmanlı- Safevi İlişkileri

02:11:00 Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı Fethi

02:17:00 Hilafetin Osmanlı'ya Geçişi ve Halifelik

02:24:00 Doğu Fetihlerinin Osmanlı'ya Kültürel Etkileri Nasıl Oldu?

02:30:00 Yavuz Sultan Selim'in Hastalığı ve Vefatı

02:35:00 Yavuz Sultan Selim'in Şahsiyeti ve İmajı