30. Bölüm | Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim tahta nasıl geçti? Yavuz Sultan Selim kendi saltanatında ilk icraatları ne oldu? Yavuz Sultan Selim'in kardeşleri ile olan taht mücadelesinde neler oldu? Yavuz Sultan Selim Doğu siyasetinde nasıl bir yol izledi? Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında olan Çaldıran Savaşı'nda neler oldu?
Yavuz Sultan Selim'e dair bilinmeyenleri Tarihe Yolculuk programında Prof. Dr. Feridun Emecen VAV TV ekranlarında anlattı.
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programı 30. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
08:00 Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim
14:00 Yavuz Tahta Nasıl Geçti?
17:30 Yavuz Sultan Selim'in Tahta Çıkışı
23:00 2. Bayezid Dönemi ve Yavuz Sultan Selim
26:00 Yavuz Sultan Selim'in Taht Mücadelesi
38:00 Yavuz Sultan Selim'in Şehzadelik Dönemi
52:00 Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
59:00 8 Yılda 80 Yıllık İş Yapan Padişah: Yavuz Sultan Selim
01:03:00 Osmanlı Arşiv Kaynaklarında Şahkulu Ayaklanması
01:11:00 Yavuz Sultan Selim'in Saltanat Yılları ve İlk İcraatları
01:20:00 Yavuz Sultan Selim'in Kardeşleri İle Mücadelesi
01:24:00 Ankara Savaşı Öncesi Timur İle Yıldırım Bayezid
01:23:00 Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferleri
01:31:00 Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail İle Satranç Oynadı mı?
01:44:00 Yavuz Sultan Selim - Şah İsmail Çekişmesi
01:48:00 Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Meydan Muharebesi
01:50:00 Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail Arasında Yapılan Çaldıran Savaşı
01:53:00 Osmanlı- Safevi İlişkileri
02:11:00 Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı Fethi
02:17:00 Hilafetin Osmanlı'ya Geçişi ve Halifelik
02:24:00 Doğu Fetihlerinin Osmanlı'ya Kültürel Etkileri Nasıl Oldu?
02:30:00 Yavuz Sultan Selim'in Hastalığı ve Vefatı
02:35:00 Yavuz Sultan Selim'in Şahsiyeti ve İmajı