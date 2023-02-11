32. Bölüm | Orta Çağ Avrupa Tarihi

Feodalite nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Orta Çağ Avrupa'sında kölelikten feodalizme geçiş nasıl oldu? Orta Çağ Avrupa'sında toplumsal sınıflar nasıl oluştu? Orta Çağ Avrupa'sında kadın olmanın zorlukları nelerdir? Skolastik düşünce nedir, Avrupa'da nasıl ortaya çıkmıştır?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta Orta Çağ konuşuldu. Orta Çağ'ı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar ÜlgenVav TV'de Tarihe Yolculuk programında anlattı. Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programı 32. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Orta Çağ Avrupa'sına, Karanlık Çağ Denilmesinin Sebebi Nedir?
09:00 Rönesans ve Aydınlanma'da "Karanlık Orta Çağ" Kavramının Ortaya Çıkışı
17:00 Orta Çağ Avrupa Tarihi
21:00 Rönesans ve Aydınlanma Dönemi
23:00 Feodalite Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
26:00 Orta Çağ Avrupa'sında Kölelikten Feodalizme Geçiş
31:00 Orta Çağ Avrupa'sında Toplumsal Sınıflar
41:00 Engizisyon Mahkemeleri ve Tarihi
45:00 Orta Çağ Avrupa'sında Cadılar ve Cadı Avı
52:00 Orta Çağ'da Kadınlar ve Cadılar
56:00 Orta Çağ Avrupa'sında Kadın Olmak
01:17:00 Orta Çağ'da İslam ve Bilim
01:48:00 Orta Çağ Avrupa'sında Fransız Kadının Mektubu
01:58:00 Orta Çağ ve Rönesans
02:00:00 Orta Çağ İslam Dünyasında Bilim ve Batıya Etkileri
02:05:00 Magna Carta Maddeleri ve Özellikleri
02:08:00 Skolastik Düşünce Nedir, Avrupa'da Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
02:12:00 Orta Çağ'da Yaşanan Büyük Kıtlık
02:16:00 Orta Çağ'da Yaşanan Salgınlar ve Sonuçları
02:20:00 Orta Çağ Avrupa'sında Meydana Gelen Gelişmeler
02:25:00 Orta Çağ Sonrası Avrupa