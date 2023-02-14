33. Bölüm | Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türk kimdir, tarihi nedir? Türk ile Türkmen arasındaki fark nedir? Türk kültüründe oğuz, türkmen ve yörük kavramları anlamları nelerdir? Göçlerde dini grupların etkisi nedir?
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına bu hafta Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sadullah Gülten ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Demir konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
07:00 Türk kimdir, tarihi nedir?
13:00 Türk ile Türkmen arasındaki fark nedir?
21:00 Türk kültüründe oğuz, türkmen ve yörük kavramları
40:00 Türk tarihinde göç hareketleri
47:00 Osmanlı Devleti'nin iskan siyaseti ve yerleşim birimleri
54:00 Anadolu'da iskan politikaları
01:16:00 Türklerde şecere geleneği
01:20:00 Osmanlı'da göç ve göçmenler
01:33:00 Oğuzların hayat boyu tarihçesi ve özellikleri
01:40:00 Osmanlı'nın kayıp köyleri
01:47:00 Türk kültüründe taşlar
01:53:00 Göçlerde dini grupların etkisi nedir?
01:57:00 Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın hikayesi
02:00:00 Türk kültüründe Hz. Ali Cenknameleri
02:06:00 Türk kültüründe ehl-i beyt sevgisi
02:17:00 Osmanlı'nın kuruluş döneminde sosyal hayat nasıldı?
02:36:00 Osmanlı'da Cuma Selamlığı