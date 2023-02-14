33. Bölüm | Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türk kimdir, tarihi nedir? Türk ile Türkmen arasındaki fark nedir? Türk kültüründe oğuz, türkmen ve yörük kavramları anlamları nelerdir? Göçlerde dini grupların etkisi nedir?

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına bu hafta Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sadullah Gülten ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Demir konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 Türk kimdir, tarihi nedir?

13:00 Türk ile Türkmen arasındaki fark nedir?

21:00 Türk kültüründe oğuz, türkmen ve yörük kavramları

40:00 Türk tarihinde göç hareketleri

47:00 Osmanlı Devleti'nin iskan siyaseti ve yerleşim birimleri

54:00 Anadolu'da iskan politikaları

01:16:00 Türklerde şecere geleneği

01:20:00 Osmanlı'da göç ve göçmenler

01:33:00 Oğuzların hayat boyu tarihçesi ve özellikleri

01:40:00 Osmanlı'nın kayıp köyleri

01:47:00 Türk kültüründe taşlar

01:53:00 Göçlerde dini grupların etkisi nedir?

01:57:00 Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın hikayesi

02:00:00 Türk kültüründe Hz. Ali Cenknameleri

02:06:00 Türk kültüründe ehl-i beyt sevgisi

02:17:00 Osmanlı'nın kuruluş döneminde sosyal hayat nasıldı?

02:36:00 Osmanlı'da Cuma Selamlığı