33. Bölüm | Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Oğuzların hayat boyu tarihçesi ve özellikleri nelerdir?

14 Şubat 2023 | 14:12
VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk kimdir, tarihi nedir? Türk ile Türkmen arasındaki fark nedir? Türk kültüründe oğuz, türkmen ve yörük kavramları anlamları nelerdir? Göçlerde dini grupların etkisi nedir?

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına bu hafta Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sadullah Gülten ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Demir konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 Türk kimdir, tarihi nedir?

13:00 Türk ile Türkmen arasındaki fark nedir?

21:00 Türk kültüründe oğuz, türkmen ve yörük kavramları

40:00 Türk tarihinde göç hareketleri

47:00 Osmanlı Devleti'nin iskan siyaseti ve yerleşim birimleri

54:00 Anadolu'da iskan politikaları

01:16:00 Türklerde şecere geleneği

01:20:00 Osmanlı'da göç ve göçmenler

01:33:00 Oğuzların hayat boyu tarihçesi ve özellikleri

01:40:00 Osmanlı'nın kayıp köyleri

01:47:00 Türk kültüründe taşlar

01:53:00 Göçlerde dini grupların etkisi nedir?

01:57:00 Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın hikayesi

02:00:00 Türk kültüründe Hz. Ali Cenknameleri

02:06:00 Türk kültüründe ehl-i beyt sevgisi

02:17:00 Osmanlı'nın kuruluş döneminde sosyal hayat nasıldı?

02:36:00 Osmanlı'da Cuma Selamlığı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

83. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han
83. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han 23 Aralık 2022 | 06:16
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi 25 Aralık 2022 | 21:43
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi 02 Ocak 2023 | 17:01
88. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi
86. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi 10 Ocak 2023 | 16:36
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm)
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm) 30 Ocak 2023 | 11:15
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi 06 Şubat 2023 | 14:23
Tarihe Yolculuk | XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Tarihe Yolculuk | XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti 14 Şubat 2023 | 19:12
Tarihe Yolculuk | Geçmişten Günümüze Türkistan
Tarihe Yolculuk | Geçmişten Günümüze Türkistan 14 Şubat 2023 | 19:17