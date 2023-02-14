34. Bölüm | İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar

Destan nedir? Türk destanları ve özellikleri nelerdir? Türeyiş destanı ve özellikleri nelerdir? Kadim Türklerin mitolojik hikayeleri nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar " konuşuldu.
Uğur Kormaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programının bu haftaki konukları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve telefon bağlantısı ile Mehmet Bozdağ oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar
05:00 ATV'nin Yeni Dizisi Destan'da Dikkat Çeken Ayrıntılar
10:00 Destan Dizisinin Karakterleri ve Hikayesi
12:20 Destan nedir?
14:00 Türk destanları ve özellikleri nelerdir?
24:00 Sözlü kültürden yazılı kültüre destanlar
32:00 Türeyiş destanı ve özellikleri
35:00 Türk destanları ve özellikleri
43:00 Eski Türklerin "Yaratılış" Destanları
52:00 İslamiyet Öncesi ve Sonrası Destanlar
01:02:00 Kadim Türklerin Mitolojik Hikayeleri
01:06:00 Mehmet Bozdağ'dan "Destan" Dizisi Hakkında Dikkat Çeken Ayrıntılar
01:10:00 Türk Destanları ve Özellikleri
01:15:00 Türk Destanlarında Budizm'in Etkileri
01:19:00 Toplumların Hayatında Destanlar Neden Önemlidir?
01:23:00 Manas Destanı ve Özellikleri
01:26:00 Türk Kültür Tarihi Bakımından Oğuz Kağan Destanı
01:36:00 Türk Destanlarının Anadolu'ya Yansımaları
01:39:00 Destanlar Nasıl Ortaya Çıktı?
01:45:00 Türk Mitolojisi ve Destanları
01:49:00 Destanlar Hangi Tarihi Kaynaklarda Görülüyor?
02:00:00 Destanlar Dönemine Ait Hangi Bilgileri Verir?
02:13:00 Ergenekon Destanı'nın Konusu ve Özellikleri
02:17:00 Çin Kaynakları Güvenilir mi?
02:25:00 Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Destanlar