34. Bölüm | İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar

Destan nedir? Türk destanları ve özellikleri nelerdir? Türeyiş destanı ve özellikleri nelerdir? Kadim Türklerin mitolojik hikayeleri nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar " konuşuldu.

Uğur Kormaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programının bu haftaki konukları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve telefon bağlantısı ile Mehmet Bozdağ oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar

05:00 ATV'nin Yeni Dizisi Destan'da Dikkat Çeken Ayrıntılar

10:00 Destan Dizisinin Karakterleri ve Hikayesi

12:20 Destan nedir?

14:00 Türk destanları ve özellikleri nelerdir?

24:00 Sözlü kültürden yazılı kültüre destanlar

32:00 Türeyiş destanı ve özellikleri

35:00 Türk destanları ve özellikleri

43:00 Eski Türklerin "Yaratılış" Destanları

52:00 İslamiyet Öncesi ve Sonrası Destanlar

01:02:00 Kadim Türklerin Mitolojik Hikayeleri

01:06:00 Mehmet Bozdağ'dan "Destan" Dizisi Hakkında Dikkat Çeken Ayrıntılar

01:10:00 Türk Destanları ve Özellikleri

01:15:00 Türk Destanlarında Budizm'in Etkileri

01:19:00 Toplumların Hayatında Destanlar Neden Önemlidir?

01:23:00 Manas Destanı ve Özellikleri

01:26:00 Türk Kültür Tarihi Bakımından Oğuz Kağan Destanı

01:36:00 Türk Destanlarının Anadolu'ya Yansımaları

01:39:00 Destanlar Nasıl Ortaya Çıktı?

01:45:00 Türk Mitolojisi ve Destanları

01:49:00 Destanlar Hangi Tarihi Kaynaklarda Görülüyor?

02:00:00 Destanlar Dönemine Ait Hangi Bilgileri Verir?

02:13:00 Ergenekon Destanı'nın Konusu ve Özellikleri

02:17:00 Çin Kaynakları Güvenilir mi?

02:25:00 Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Destanlar