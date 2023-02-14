35. Bölüm | Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları

Osmanlı'daki mezar taşlarının özellikleri nelerdir?

14 Şubat 2023 | 17:14
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Mezar taşlarının önemi ve sanatsal boyutu nedir? Osmanlı mezar taşlarında sanat detayları nelerdir? Osmanlı mezar taşlarının sembolleri nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Kültürümüzün Bir Parçası: Mezarlar ve Mezar Taşları" konuşuldu.

Uğur Kormaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına bu hafta Araştırmacı - Yazar Fatih Çavuş konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

04:00 Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları

07:00 Kültürümüzün Bir Parçası: Mezarlar ve Mezar Taşları

24:00 Mezar Taşlarında Dekoratif Sanatlar

28:00 Osmanlı Mezar Taşlarında Sanat Detayları

37:00 Kültürümüzün Bir Parçası: Mezarlar ve Mezar Taşları

43:00 Mezar Taşlarının Önemi ve Sanatsal Boyutu

01:03:00 Osmanlı Mezar Taşlarında Sanat Detaylar

01:18:00 Osmanlı'daki Mezar Taşlarının Özellikleri

01:25:00 Osmanlı'da Kadın Mezar Taşları

01:45:00 Mezar taşlarının önemi ve sanatsal boyutu

02:00:00 Osmanlı'da Yeniçerilere Mahsus Mezar Taşları

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