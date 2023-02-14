35. Bölüm | Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları

Mezar taşlarının önemi ve sanatsal boyutu nedir? Osmanlı mezar taşlarında sanat detayları nelerdir? Osmanlı mezar taşlarının sembolleri nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Kültürümüzün Bir Parçası: Mezarlar ve Mezar Taşları" konuşuldu.
Uğur Kormaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına bu hafta Araştırmacı - Yazar Fatih Çavuş konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
04:00 Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları
07:00 Kültürümüzün Bir Parçası: Mezarlar ve Mezar Taşları
24:00 Mezar Taşlarında Dekoratif Sanatlar
28:00 Osmanlı Mezar Taşlarında Sanat Detayları
37:00 Kültürümüzün Bir Parçası: Mezarlar ve Mezar Taşları
43:00 Mezar Taşlarının Önemi ve Sanatsal Boyutu
01:03:00 Osmanlı Mezar Taşlarında Sanat Detaylar
01:18:00 Osmanlı'daki Mezar Taşlarının Özellikleri
01:25:00 Osmanlı'da Kadın Mezar Taşları
01:45:00 Mezar taşlarının önemi ve sanatsal boyutu
02:00:00 Osmanlı'da Yeniçerilere Mahsus Mezar Taşları