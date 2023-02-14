36. Bölüm | Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi

Mimaride geçmişten günümüze neler değişti?

14 Şubat 2023 | 14:20
VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçmişten günümüze mimari yapılar nasıl değişti? Türkiye'de taşınmaz kültür varlıkları nelerdir? Mimaride geçmişten günümüze neler değişti?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi" konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına bu hafta Mimar Dr. Sinan Genim ve Prof. Dr. Suphi Saatçi konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi

42:00 Geçmişten Günümüze Mimari Yapılar

01:57:00 Taşınmaz Kültür Varlıkları

02:03:00 Mimaride Geçmişten Günümüze Neler Değişti?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

83. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han
83. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han 23 Aralık 2022 | 06:16
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi 25 Aralık 2022 | 21:43
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi 02 Ocak 2023 | 17:01
88. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi
86. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi 10 Ocak 2023 | 16:36
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm)
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm) 30 Ocak 2023 | 11:15
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi 06 Şubat 2023 | 14:23
Tarihe Yolculuk | XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Tarihe Yolculuk | XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti 14 Şubat 2023 | 19:12
Tarihe Yolculuk | Geçmişten Günümüze Türkistan
Tarihe Yolculuk | Geçmişten Günümüze Türkistan 14 Şubat 2023 | 19:17