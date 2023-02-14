Geçmişten günümüze mimari yapılar nasıl değişti? Türkiye'de taşınmaz kültür varlıkları nelerdir? Mimaride geçmişten günümüze neler değişti?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi" konuşuldu.
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına bu hafta Mimar Dr. Sinan Genim ve Prof. Dr. Suphi Saatçi konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
07:00 Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi
42:00 Geçmişten Günümüze Mimari Yapılar
01:57:00 Taşınmaz Kültür Varlıkları
02:03:00 Mimaride Geçmişten Günümüze Neler Değişti?