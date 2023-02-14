Geçmişten günümüze mimari yapılar nasıl değişti? Türkiye'de taşınmaz kültür varlıkları nelerdir? Mimaride geçmişten günümüze neler değişti?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi" konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına bu hafta Mimar Dr. Sinan Genim ve Prof. Dr. Suphi Saatçi konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi

42:00 Geçmişten Günümüze Mimari Yapılar

01:57:00 Taşınmaz Kültür Varlıkları

02:03:00 Mimaride Geçmişten Günümüze Neler Değişti?