Sultan II. Abdulhamit döneminde hangi siyasi olaylar yaşandı? Sultan II. Abdülhamit döneminde nasıl bir iç ve dış politika izlendi? Sultan II. Abdülhamit salgın hastalıklara yönelik hangi tedbirleri aldırdı? Sultan II. Abdülhamit döneminde hangi sağlık politikaları izlendi?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Sultan II. Abdulhamit konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk oldu. II. Abdulhamit ve dönemine dair bilinmeyenler Prof. Dr. Vahdettin Engin anlatımıyla Tarihe Yolculuk'ta...

00:00 Tarihe Yolculuk

04:00 Osmanlı'da Yeni Yıl Kutlamaları

15:00 Sultan II. Abdulhamit ve Mehmet Akif Ersoy

26:30 Sultan II. Abdulhamit Döneminde Eğitim

32:00 Sultan II. Abdulhamit öncesi Osmanlı Devleti

44:00 Sultan II. Abdülhamit Dönemi

53:00 Osmanlı Devleti'nde Ulaşım

01:10:00 Sultan II. Abdulhamit'in Ulaşım Politikaları

01:16:00 Sultan II. Abdulhamit ve Döneminin Siyasi Olayları

01:21:00 Sultan II. Abdülhamit Döneminde İzlenen İç ve Dış Politika

01:32:00 Sultan Abdülaziz'in Tahtan İndirilişi

01:44:00 Sultan II. Abdülhamit'in Salgın Hastalıklara Yönelik Tedbirleri

01:55.00 Sultan II. Abdülhamit'in Sağlık Politikaları

02:17:00 Sultan II. Abdülhamit'in Osmanlı'ya Getirdiği Yenilikler

02:30:00 Sultan II. Abdulhamit Sonrası Yaşanan Siyasi Olaylar