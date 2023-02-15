Sultan II. Abdulhamit döneminde hangi siyasi olaylar yaşandı? Sultan II. Abdülhamit döneminde nasıl bir iç ve dış politika izlendi? Sultan II. Abdülhamit salgın hastalıklara yönelik hangi tedbirleri aldırdı? Sultan II. Abdülhamit döneminde hangi sağlık politikaları izlendi?
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Sultan II. Abdulhamit konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk oldu. II. Abdulhamit ve dönemine dair bilinmeyenler Prof. Dr. Vahdettin Engin anlatımıyla Tarihe Yolculuk'ta...
00:00 Tarihe Yolculuk
04:00 Osmanlı'da Yeni Yıl Kutlamaları
15:00 Sultan II. Abdulhamit ve Mehmet Akif Ersoy
26:30 Sultan II. Abdulhamit Döneminde Eğitim
32:00 Sultan II. Abdulhamit öncesi Osmanlı Devleti
44:00 Sultan II. Abdülhamit Dönemi
53:00 Osmanlı Devleti'nde Ulaşım
01:10:00 Sultan II. Abdulhamit'in Ulaşım Politikaları
01:16:00 Sultan II. Abdulhamit ve Döneminin Siyasi Olayları
01:21:00 Sultan II. Abdülhamit Döneminde İzlenen İç ve Dış Politika
01:32:00 Sultan Abdülaziz'in Tahtan İndirilişi
01:44:00 Sultan II. Abdülhamit'in Salgın Hastalıklara Yönelik Tedbirleri
01:55.00 Sultan II. Abdülhamit'in Sağlık Politikaları
02:17:00 Sultan II. Abdülhamit'in Osmanlı'ya Getirdiği Yenilikler
02:30:00 Sultan II. Abdulhamit Sonrası Yaşanan Siyasi Olaylar