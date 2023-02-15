41. Bölüm | Türkiye'nin Kayıp Köyleri

Türkiye'nin terk edilmiş köyleri hangileridir?

15 Şubat 2023 | 18:14
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Bir yerleşim yeri neden kaybolur? Türkiye'nin terk edilmiş köyleri hangileridir? Bir yerleşim yeri neden kaybolur? Türkiye'nin terk edilmiş köyleri hangileridir? Tarih ve coğrafya arasındaki ilişki nedir? Anadolu'nun İslamlaşmasında esas rol oynayan kişiler kimlerdi?

Tarihi Yolculuk'un bu haftaki konukları Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alparslan Demir ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Yiğit oldu.

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 41. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Türkiye'nin Kayıp Köyleri

11:00 Kaybolan Yerleşim Yerlerimiz

14:00 Bir yerleşim yeri neden kaybolur?

20:00 Türkiye'nin terk edilmiş köyleri hangileridir?

27:00 Bir yerleşim yeri neden kaybolur?

37:00 Türkiye'nin terk edilmiş köyleri hangileridir?

54:00 Tarih ve coğrafya arasındaki ilişki nedir?

59:00 Bir yerleşim yeri nasıl kurulur?

01:05:00 Yerleşim yerlerinin bir işareti olarak "Üzerklik"

01:12:00 Anadolu'nun İslamlaşmasında esas rol oynayan kişiler kimlerdi?

01:18:00 Salgın hastalıkların göçlere olan etkisi nedir?

01:28:00 Osmanlı'nın iskan politikaları

01:51:00 Kaybolan köylerimizin izinde

02:18:00 Osmanlı'nın Göçlere Yönelik Politikaları Nelerdi?

02:25:00 Osmanlı'nın iskan politikaları farklılık gösterir miydi?

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