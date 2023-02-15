Bir yerleşim yeri neden kaybolur? Türkiye'nin terk edilmiş köyleri hangileridir? Bir yerleşim yeri neden kaybolur? Türkiye'nin terk edilmiş köyleri hangileridir? Tarih ve coğrafya arasındaki ilişki nedir? Anadolu'nun İslamlaşmasında esas rol oynayan kişiler kimlerdi?
Tarihi Yolculuk'un bu haftaki konukları Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alparslan Demir ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Yiğit oldu.
Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 41. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Türkiye'nin Kayıp Köyleri
11:00 Kaybolan Yerleşim Yerlerimiz
14:00 Bir yerleşim yeri neden kaybolur?
20:00 Türkiye'nin terk edilmiş köyleri hangileridir?
27:00 Bir yerleşim yeri neden kaybolur?
37:00 Türkiye'nin terk edilmiş köyleri hangileridir?
54:00 Tarih ve coğrafya arasındaki ilişki nedir?
59:00 Bir yerleşim yeri nasıl kurulur?
01:05:00 Yerleşim yerlerinin bir işareti olarak "Üzerklik"
01:12:00 Anadolu'nun İslamlaşmasında esas rol oynayan kişiler kimlerdi?
01:18:00 Salgın hastalıkların göçlere olan etkisi nedir?
01:28:00 Osmanlı'nın iskan politikaları
01:51:00 Kaybolan köylerimizin izinde
02:18:00 Osmanlı'nın Göçlere Yönelik Politikaları Nelerdi?
02:25:00 Osmanlı'nın iskan politikaları farklılık gösterir miydi?