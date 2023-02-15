42. Bölüm | Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı

Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na niçin Almanya'nın yanında katılmıştır?

15 Şubat 2023 | 18:17
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1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı'nın siyasi ve askeri durumu nasıldı? Osmanlı Devleti'nin yıkılışının iç ve dış nedenleri nelerdir? Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na niçin Almanya'nın yanında katılmıştır? Osmanlı-Almanya yakınlaşması nasıl ve neden başladı? İttihat ve Terakki'nin 1. Dünya Savaşı öncesinde nasıl bir politika izledi? 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları nelerdir?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı " konuşuldu. Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Satan ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan konuk oldu.

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 42. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı

10:00 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı'nın siyasi ve askeri durumu nasıldı?

20:00 Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemi

23:00 Osmanlı Devleti'nin yıkılışının iç ve dış nedenleri nelerdir?

29:00 Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na neden girdi?

33:00 Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na niçin Almanya'nın yanında katılmıştır?

35:00 Osmanlı-Almanya yakınlaşması nasıl ve neden başladı?

48:00 Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışları ve 1. Dünya Savaşı'na Girişi

01:07:00 1. ve 2. Balkan Savaşı'nın sonuçları nelerdir?

01:19:00 Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na neden girdi?

01:35:00 İttihat ve Terakki'nin 1. Dünya Savaşı öncesinde izlediği politika

01:38:00 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın ekonomik durumu nasıldı?

01:48:00 Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'nda takip ettiği savaş stratejisi neydi?

02:00:00 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları nelerdir?

02:10:00 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı-Almanya İlişkileri

02:19:00 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları nelerdir?

02:30:00 Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı

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