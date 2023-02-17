44. Bölüm | Çin Tarihi ve Orta Asya

Türk Kültürü'nün etkilediği ve etkilendiği kültürler nelerdir?

17 Şubat 2023 | 12:21
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"Rusya'daki Türkler" Projesi nedir, bu projeyle ne amaçlanıyor? Andronova kültürü'nün özellikleri nelerdir? Türk Tarihi Araştırmalarında Çin Kaynakları ne kadar güvenilir? Türk tarihini öğrenmeye nereden ve nasıl başlamalı? Çin seddi hangi amaçla yapılmıştır?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Çin Tarihi ve Orta Asya " konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Elvin Yıldırım ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşat Yıldırım konuk oldu.

Orta Asya tarihine dair bilinmeyenler Tarihe Yolculuk'ta...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Çin Tarihi ve Orta Asya

07:00 Elvin Yıldırım Sosyal Bilimler Alanında 2021 TÜBA-TESEP ödülünü aldı.

16:00 Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: "Andronovo Kültürü"

20:00 "Rusya'daki Türkler" projesi nedir, bu projeyle ne amaçlanıyor?

28:00 Andronova Kültürü'nün özellikleri nelerdir?

44:00 Türkiye'de arkeoloji çalışmaları teterli mi?

50:00 "Andronova Kültürü'nü Türk Kültürü Kılan unsurlar nelerdir?

01:14:00 Türk Kültürü'nün etkilediği ve etkilendiği kültürler

01:28:00 Kürşad İhtilali: Gerçek mi, efsane mi?

01:36:00 Türk Tarihi Araştırmalarında Çin kaynakları ne kadar güvenilir?

01:47:00 Türk-Çin İlişkilerinin tarihsel gelişimi

02:03:00 Türk tarihini öğrenmeye nereden ve nasıl başlamalı?

02:30:00 Çin seddi hangi amaçla yapılmıştır?

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