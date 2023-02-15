45. Bölüm | Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu

Moğollar nasıl Müslüman oldu? Moğollar nasıl bu kadar etkili olabildiler? Moğol istilaları ve sonuçları nelerdir? Moğollar nasıl bu kadar etkili olabildiler? Moğol imparatorluğu nasıl çöktü?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Moğollar" konuşuldu. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 45. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Moğolların dünya tarihindeki yeri nedir?

08:00 Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu

18:00 Moğollar nasıl Müslüman oldu?

24:00 Moğollar nasıl bu kadar etkili olabildiler?

45:00 Tarihin en önemli isimlerinden biri: Cengiz Han

01:05:00 Moğol istilaları ve sonuçları

01:27:00 Moğollar nasıl bu kadar etkili olabildiler?

01:40:00 Moğol imparatorluğu nasıl çöktü?