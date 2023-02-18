İttihat ve Terakki Cemiyeti nasıl kuruldu? I. Meşruiyet'e giden yol nasıl oluştu? II. Meşruiyet'e giden süreçte İttihat ve Terakki'nin faaliyetleri nelerdir? İttihat ve Terakki Cemiyeti, iktidar olduktan sonraki faaliyetleri nelerdir?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu.

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 46. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 Osmanlı Devleti'nin son dönemi

16:00 Sultan II. Abdulhamid nasıl öldü?

18:30 Sultan II. Abdulhamid Han'ın ölümü ve cenaze merasimi

21:00 İttihat ve Terakki Cemiyeti nasıl kuruldu?

28:00 I. Meşrutiyet'e giden yol

31:00 II. Meşruiyet'e giden süreç ve İttihat ve Terakki

40:00 İttihat ve Terakki'nin faaliyetleri ve Sultan II. Abdulhamid Han

01:10:00 Halaskar Zabitan Grubu ve Faaliyetleri

01:26:00 İttihat ve Terakki Cemiyetinin Faaliyetleri

01:30:00 Hilafet ve Saltanat: II. Abdulhamid Döneminde Halifelik

01:35:00 Mahmut Şevket Paşa Suikastı