İttihat ve Terakki Cemiyeti nasıl kuruldu? I. Meşruiyet'e giden yol nasıl oluştu? II. Meşruiyet'e giden süreçte İttihat ve Terakki'nin faaliyetleri nelerdir? İttihat ve Terakki Cemiyeti, iktidar olduktan sonraki faaliyetleri nelerdir?
Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu.
Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 46. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
07:00 Osmanlı Devleti'nin son dönemi
16:00 Sultan II. Abdulhamid nasıl öldü?
18:30 Sultan II. Abdulhamid Han'ın ölümü ve cenaze merasimi
21:00 İttihat ve Terakki Cemiyeti nasıl kuruldu?
28:00 I. Meşrutiyet'e giden yol
31:00 II. Meşruiyet'e giden süreç ve İttihat ve Terakki
40:00 İttihat ve Terakki'nin faaliyetleri ve Sultan II. Abdulhamid Han
01:10:00 Halaskar Zabitan Grubu ve Faaliyetleri
01:26:00 İttihat ve Terakki Cemiyetinin Faaliyetleri
01:30:00 Hilafet ve Saltanat: II. Abdulhamid Döneminde Halifelik
01:35:00 Mahmut Şevket Paşa Suikastı