47. Bölüm | Sultan Melikşah Sonrası Selçuklu Devleti

Sultan Melikşah sonrasında Selçuklu Devleti'nde neler yaşandı? Sultan Melikşah döneminde devlet idaresi nasıldı? Sultan Melikşah ne zaman ve nasıl vefat etti? Selçuklu Devleti Haçlılarla nasıl mücadele etti? Selçuklu Devleti Haşhaşilerle nasıl mücadele etti? Büyük Selçuklu Devleti'nde saltanat mücadeleleri nasıl mücadele etti?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 47. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Sultan Melikşah Sonrası Selçuklu Devleti

09:00 Sultan Melikşah sonrasında Selçuklu Devleti'nde neler yaşandı?

14:30 Sultan Melikşah döneminde devlet idaresi

17:16 Selçukluların eğitim kurumları: Nizamiye Medreseleri

26:00 Büyük Selçuklu Devleti ve Nizamülmülk

28:00 Sultan Berkyaruk devri Selçuklu tarihi

31:00 Sultan Melikşah ne zaman ve nasıl vefat etti?

54:00 Selçuklu Devleti Haçlılarla nasıl mücadele etti?

01:03:00 Selçuklu Devleti Haşhaşilerle nasıl mücadele etti?

01:17:00 Büyük Selçuklu Devleti'nde saltanat mücadeleleri

01:38:00 Sultan Sencer Dönemi Selçuklu Devleti