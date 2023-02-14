48. Bölüm | XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti

XVII. Yüzyılın ilk yarısında Osmanlı topraklarında neler yaşandı? Osmanlı Devleti'nde Sultan I. Ahmed döneminde neler yaşandı? II. Osman'ın Lehistan seferinde neler yaşandı?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta " XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Abdülkadir Özcan oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 48. bölümüyle yayında...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti

09:30 XVII. Yüzyılın ilk yarısında Osmanlı topraklarında neler yaşandı?

20:00 Osmanlı Devleti'nde Sultan I. Ahmed Dönemi

32:00 II. Osman'ın Lehistan seferinde neler yaşandı?

41:00 Bağdat ve Revan Fatihi Sultan IV. Murad

01:03:00 Ukrayna'nın ortaya çıkışında Osmanlı Devleti'nin payı nedir?

01:21:00 Sultan IV. Murad'ın Revan Seferi

01:29:00 Osmanlı'nın Kudretli Kadınları: Valide Sultanlar