Orta Çağ Avrupası'nda gündelik yaşam nasıldı? Orta Çağ Avrupası'nda dini yaşam nasıldı? Çocukların gözünden Orta Çağ Avrupası nasıl bir yerdi? Orta Çağ Avrupası'nda ticari hayat nasıldı? Orta Çağ Avrupa manastırlarında yaşam nasıl sürüyordu?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Orta Çağ Avrupası" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Pınar Ülgen oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 49. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 Orta Çağ Avrupası'nda gündelik yaşam

12:00 Orta Çağ Avrupası'nda dini yaşam

15:30 Çocukların gözünden Orta Çağ Avrupası nasıl bir yerdi?

27:00 Orta Çağ Avrupası'nda aile düzeni

32:00 Orta Çağ Avrupası'nda kadın olmak

41:00 Orta Çağ Avrupası'nda ticari hayat

45:00 Orta Çağ ve Rönesans

52:00 Orta Çağ Avrupası'nda dini yaşam

01:11:00 Orta Çağ Avrupa manastırlarında yaşam

01:22:00 Orta Çağ Avrupası'nda kale hayatı

01:31:00 Orta Çağ Avrupası'nda kültürel hayat