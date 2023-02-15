Orta Çağ Avrupası'nda gündelik yaşam nasıldı? Orta Çağ Avrupası'nda dini yaşam nasıldı? Çocukların gözünden Orta Çağ Avrupası nasıl bir yerdi? Orta Çağ Avrupası'nda ticari hayat nasıldı? Orta Çağ Avrupa manastırlarında yaşam nasıl sürüyordu?
Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Orta Çağ Avrupası" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Pınar Ülgen oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 49. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
07:00 Orta Çağ Avrupası'nda gündelik yaşam
12:00 Orta Çağ Avrupası'nda dini yaşam
15:30 Çocukların gözünden Orta Çağ Avrupası nasıl bir yerdi?
27:00 Orta Çağ Avrupası'nda aile düzeni
32:00 Orta Çağ Avrupası'nda kadın olmak
41:00 Orta Çağ Avrupası'nda ticari hayat
45:00 Orta Çağ ve Rönesans
52:00 Orta Çağ Avrupası'nda dini yaşam
01:11:00 Orta Çağ Avrupa manastırlarında yaşam
01:22:00 Orta Çağ Avrupası'nda kale hayatı
01:31:00 Orta Çağ Avrupası'nda kültürel hayat