50. Bölüm | Tarihe Işık Tutan Osmanlı Mezar Taşları

İstanbul'un tarihe tanıklık etmiş eserleri nelerdir?

01 Şubat 2023 | 14:19
VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Medeniyetler Diyarı İstanbul'un Tarihi Eserleri" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı - Yazar Fatih Çavuş oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 50. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Tarihe ışık tutan Osmanlı mezar taşları

05:30 İstanbul'un tarihe tanıklık etmiş eserleri

11:00 Medeniyetler diyarı İstanbul'un tarihi eserleri

18:00 İstanbul'un simge camileri

21:30 Tarihi süreç içinde Selatin camileri

34:00 Medeniyetler diyarı İstanbul'un tarihi eserleri

45:00 İstanbul'un simge camisi: Süleymaniye

56:00 Osmanlı'da sadaka taşı kültürü

59:00 İstanbul'un simge taşları

01:02:00 İstanbul'un mekanları ve olayları

01:04:30 İstanbul'daki kuş evleri

01:08:00 Tarihin tanıkları: İstanbul'un çeşmeleri

01:35:00 İstanbul'un simge camileri

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