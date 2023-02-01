50. Bölüm | Tarihe Işık Tutan Osmanlı Mezar Taşları

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Medeniyetler Diyarı İstanbul'un Tarihi Eserleri" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı - Yazar Fatih Çavuş oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 50. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Tarihe ışık tutan Osmanlı mezar taşları
05:30 İstanbul'un tarihe tanıklık etmiş eserleri
11:00 Medeniyetler diyarı İstanbul'un tarihi eserleri
18:00 İstanbul'un simge camileri
21:30 Tarihi süreç içinde Selatin camileri
34:00 Medeniyetler diyarı İstanbul'un tarihi eserleri
45:00 İstanbul'un simge camisi: Süleymaniye
56:00 Osmanlı'da sadaka taşı kültürü
59:00 İstanbul'un simge taşları
01:02:00 İstanbul'un mekanları ve olayları
01:04:30 İstanbul'daki kuş evleri
01:08:00 Tarihin tanıkları: İstanbul'un çeşmeleri
01:35:00 İstanbul'un simge camileri