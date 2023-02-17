51. Bölüm | Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı

İslam öncesi Arap toplumunun dini ve siyasi yapısı nasıldı? Cahiliye döneminde neler yaşandı? Fil vakası nasıl yaşanmıştır? Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin (SAV) Hayatı'" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Gülgün Uyar ve Prof. Dr. Casim Avcı oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 51. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı
09:30 İslam öncesi Arap toplumunun dini ve siyasi yapısı
22:00 Cahiliye döneminde neler yaşandı?
35:00 Fil vakası nasıl yaşanmıştır?
55:00 Hz. Muhammed'in (SAV) Peygamber Olduğunu Anlayan Rahip: Bahira
01:18:00 Cahiliye Döneminde Hanif Dinde Olanlar
01:23:00 Şakk-ı Sadr: Peygamberimiz (A.S)'ın Göğsünün Yarılması
01:28:00 Hz. Muhammed'in (A.S) doğumu ve çocukluk yılları