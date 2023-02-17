51. Bölüm | Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı

Cahiliye döneminde neler yaşandı?

17 Şubat 2023 | 12:25
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İslam öncesi Arap toplumunun dini ve siyasi yapısı nasıldı? Cahiliye döneminde neler yaşandı? Fil vakası nasıl yaşanmıştır? Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin (SAV) Hayatı'" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Gülgün Uyar ve Prof. Dr. Casim Avcı oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 51. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı

09:30 İslam öncesi Arap toplumunun dini ve siyasi yapısı

22:00 Cahiliye döneminde neler yaşandı?

35:00 Fil vakası nasıl yaşanmıştır?

55:00 Hz. Muhammed'in (SAV) Peygamber Olduğunu Anlayan Rahip: Bahira

01:18:00 Cahiliye Döneminde Hanif Dinde Olanlar

01:23:00 Şakk-ı Sadr: Peygamberimiz (A.S)'ın Göğsünün Yarılması

01:28:00 Hz. Muhammed'in (A.S) doğumu ve çocukluk yılları

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