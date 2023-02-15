52. Bölüm | İslam'ın Mekke Dönemi

Peygamberimiz (SAV) tebliğe nasıl başladı?

15 Şubat 2023 | 17:08
VİDEO DEVAM EDİYOR

İlk vahiy gelince Peygamberimiz (SAV) ne yapmıştır? Peygamberimiz tebliğe nasıl başladı? Hüzün Senesi'nde hangi olaylar yaşandı? Müslümanlar neden Habeşistan'a hicret ettiler?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "İslam'ın Mekke Dönemi " konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Doç. Dr. Abdulkadir Macit oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 52. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:30 İslam'ın Mekke Dönemi

08:30 İnsanlığın Üç Çağı

12:00 Peygamberler Tarihi Işığında İnsanlığın Üç Çağı

26:00 İyilik yolunun nuru: Vahiy

29:00 Hz. Muhammed'in (A.S) vahye muhatap oluşu

35:00 İlk vahiy gelince Peygamberimiz ne yapmıştır?

42:00 Peygamberimiz tebliğe nasıl başladı?

53:00 İslam'ın Mekke Dönemi

58:00 Vahyin ışığında insanın yeryüzü serüveni

01:02:00 İslam'da gizli davet dönemi

01:16:00 Kureyş'in Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara yaptığı eziyetler

01:28:00 Mekke'de nübüvvet öncesi sosyal ve dini hayat

01:33:00 Hüzün Senesi'nde hangi olaylar yaşandı?

01:44:00 Müslümanlar neden Habeşistan'a hicret ettiler?

01:45:00 Hicretin kapısını aralayan olay: Akabe Biatları

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