İlk vahiy gelince Peygamberimiz (SAV) ne yapmıştır? Peygamberimiz tebliğe nasıl başladı? Hüzün Senesi'nde hangi olaylar yaşandı? Müslümanlar neden Habeşistan'a hicret ettiler?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "İslam'ın Mekke Dönemi " konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Doç. Dr. Abdulkadir Macit oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 52. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:30 İslam'ın Mekke Dönemi

08:30 İnsanlığın Üç Çağı

12:00 Peygamberler Tarihi Işığında İnsanlığın Üç Çağı

26:00 İyilik yolunun nuru: Vahiy

29:00 Hz. Muhammed'in (A.S) vahye muhatap oluşu

35:00 İlk vahiy gelince Peygamberimiz ne yapmıştır?

42:00 Peygamberimiz tebliğe nasıl başladı?

53:00 İslam'ın Mekke Dönemi

58:00 Vahyin ışığında insanın yeryüzü serüveni

01:02:00 İslam'da gizli davet dönemi

01:16:00 Kureyş'in Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara yaptığı eziyetler

01:28:00 Mekke'de nübüvvet öncesi sosyal ve dini hayat

01:33:00 Hüzün Senesi'nde hangi olaylar yaşandı?

01:44:00 Müslümanlar neden Habeşistan'a hicret ettiler?

01:45:00 Hicretin kapısını aralayan olay: Akabe Biatları