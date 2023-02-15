İlk vahiy gelince Peygamberimiz (SAV) ne yapmıştır? Peygamberimiz tebliğe nasıl başladı? Hüzün Senesi'nde hangi olaylar yaşandı? Müslümanlar neden Habeşistan'a hicret ettiler?
Tarihe Yolculuk programında bu hafta "İslam'ın Mekke Dönemi " konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Doç. Dr. Abdulkadir Macit oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 52. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:30 İslam'ın Mekke Dönemi
08:30 İnsanlığın Üç Çağı
12:00 Peygamberler Tarihi Işığında İnsanlığın Üç Çağı
26:00 İyilik yolunun nuru: Vahiy
29:00 Hz. Muhammed'in (A.S) vahye muhatap oluşu
35:00 İlk vahiy gelince Peygamberimiz ne yapmıştır?
42:00 Peygamberimiz tebliğe nasıl başladı?
53:00 İslam'ın Mekke Dönemi
58:00 Vahyin ışığında insanın yeryüzü serüveni
01:02:00 İslam'da gizli davet dönemi
01:16:00 Kureyş'in Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara yaptığı eziyetler
01:28:00 Mekke'de nübüvvet öncesi sosyal ve dini hayat
01:33:00 Hüzün Senesi'nde hangi olaylar yaşandı?
01:44:00 Müslümanlar neden Habeşistan'a hicret ettiler?
01:45:00 Hicretin kapısını aralayan olay: Akabe Biatları