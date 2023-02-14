53. Bölüm | Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyete giden yolda neler değişti? I. Meşrutiyet ile zihinsel değişim gerçekleşti mi? Cumhuriyete giden yolda neler yaşandı? Cumhuriyet hangi şartlar altında kuruldu?
Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Cezmi Eraslan oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 53. bölümüyle yayında...
00:00 Tarihe Yolculuk
08:00 Cumhuriyete giden yolun hikayesi
10:00 Cumhuriyete giden yolda neler değişti?
16:00 I. Meşrutiyet ile zihinsel değişim gerçekleşti mi?
20:00 I. Meşrutiyet dönemi Osmanlı maliyesi
25:00 Cumhuriyete giden yolda neler yaşandı?
34:00 Cumhuriyet hangi şartlar altında kuruldu?
39:00 Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş nasıl gerçekleşti?
55:00 Cumhuriyet fikri altyapısı nasıl oluştu?
01:00:00 Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı
01:12:00 Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Yönetimine Geçiş
01:29:00 Milli Mücadele Dönemi ve Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkması
01:35:00 Milli Mücadele Yıllarında Mustafa Kemal Paşa
01:39:00 Cumhuriyete giden yolda neler yaşandı?
01:42:00 Mustafa Kemal Paşa'nın Padişah Vahdettin'le Son Görüşmesi