Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an " konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Halis Aydemir oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 54. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an

05:00 Kur'an'ın indiriliş süreci

10:00 Kur'an'ın Muhafızları: Vahiy Katipleri

14:00 Kur'an'daki sureler neye göre sıralanmıştır?

24:00 Kur'an ve nesh meselesi

28:00 Kur'an'ı okumak, anlamak ve uygulamak

34:00 Peygamberimizin gözümün nuru dediği ibadet

50:00 Kulluk bilinci ve ibadet

01:17:00 Allah ile kul arasındaki bağın mahiyeti

01:25:00 Bin aydan daha hayırlı gece: Kadir Gecesi

01:41:00 Bilgi ve Varlık Kaynağı Olarak Kur'an