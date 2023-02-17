Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an " konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Halis Aydemir oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 54. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an
05:00 Kur'an'ın indiriliş süreci
10:00 Kur'an'ın Muhafızları: Vahiy Katipleri
14:00 Kur'an'daki sureler neye göre sıralanmıştır?
24:00 Kur'an ve nesh meselesi
28:00 Kur'an'ı okumak, anlamak ve uygulamak
34:00 Peygamberimizin gözümün nuru dediği ibadet
50:00 Kulluk bilinci ve ibadet
01:17:00 Allah ile kul arasındaki bağın mahiyeti
01:25:00 Bin aydan daha hayırlı gece: Kadir Gecesi
01:41:00 Bilgi ve Varlık Kaynağı Olarak Kur'an