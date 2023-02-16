55. Bölüm | Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare

Kut'ül Amare zaferinin tarihteki yeri ve önemi nedir?

16 Şubat 2023 | 19:04
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Osmanlı'da bayram nasıldı? Sultan II. Abdülhamid döneminde bayram merasimleri nasıl yapılıyordu? Kut'ül Amare destanına adım adım nasıl gidildi? Kut'ül Amare zaferinin tarihteki yeri ve önemi nedir?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 55. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Osmanlı'da bayram nasıldı?

14:00 Osmanlı'da bayram geleneği

20:00 Osmanlı'da bayram merasimleri

27:45 Sultan II. Abdülhamid döneminde bayram merasimleri

52:00 Türk tarihinin büyük zaferi: Kut'ül Amare

58:00 Kut'ül Amare Zaferi'nin 106. Yılı

01:11:00 Kut'ül Amare destanına adım adım nasıl gidildi?

01:15:00 Kut'ül Amare zaferinin tarihteki yeri ve önemi

01:17:00 Kut'ül Amare zaferinde Halil Paşa'nın rolü

01:24:00 Osmanlı'nın son dönemi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti

01:26:00 Osmanlı Devleti ve 1. Dünya Savaşı

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