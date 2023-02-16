Osmanlı'da bayram nasıldı? Sultan II. Abdülhamid döneminde bayram merasimleri nasıl yapılıyordu? Kut'ül Amare destanına adım adım nasıl gidildi? Kut'ül Amare zaferinin tarihteki yeri ve önemi nedir?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 55. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Osmanlı'da bayram nasıldı?
14:00 Osmanlı'da bayram geleneği
20:00 Osmanlı'da bayram merasimleri
27:45 Sultan II. Abdülhamid döneminde bayram merasimleri
52:00 Türk tarihinin büyük zaferi: Kut'ül Amare
58:00 Kut'ül Amare Zaferi'nin 106. Yılı
01:11:00 Kut'ül Amare destanına adım adım nasıl gidildi?
01:15:00 Kut'ül Amare zaferinin tarihteki yeri ve önemi
01:17:00 Kut'ül Amare zaferinde Halil Paşa'nın rolü
01:24:00 Osmanlı'nın son dönemi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti
01:26:00 Osmanlı Devleti ve 1. Dünya Savaşı