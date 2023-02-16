56. Bölüm | İstanbul'un Gizemleri ve Efsaneleri

İstanbul'un fethinin gizli yönleri nelerdir?

16 Şubat 2023 | 19:58
VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un bilinmeyen yönleri nelerdir? İstanbul'un gizemli yanları nelerdir? İstanbul'un fethinin gizli yönleri nelerdir?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "İstanbul'un Gizemli Yanları" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı - Yazar Erhan Altunay oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 56. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 İstanbul'un gizemli yanları

08:00 İstanbul'un gizemleri ve efsaneleri

15:00 İstanbul'un bilinmeyen yönleri

24:00 İstanbul'un gizli dünyası

41:00 4. Haçlı Seferi ve Sonuçları

44:00 İstanbul'un fethinin gizli yönleri

49:00 Tapınakçıların gizemli tarihi

01:24:00 İstanbul'un sır dolu gizli yüzü

01:36:00 Gizemleriyle şehr-i İstanbul

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

80. Bölüm | Samuraylar ve Japonlar
80. Bölüm | Samuraylar ve Japonlar 11 Ocak 2023 | 19:49
81. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul"
81. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul" 28 Aralık 2022 | 15:26
83. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han
83. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han 23 Aralık 2022 | 06:16
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi 25 Aralık 2022 | 21:43
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi 02 Ocak 2023 | 17:01
88. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi
86. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi 10 Ocak 2023 | 16:36
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm)
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm) 30 Ocak 2023 | 11:15
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi 06 Şubat 2023 | 14:23