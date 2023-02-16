İstanbul'un bilinmeyen yönleri nelerdir? İstanbul'un gizemli yanları nelerdir? İstanbul'un fethinin gizli yönleri nelerdir?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "İstanbul'un Gizemli Yanları" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı - Yazar Erhan Altunay oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 56. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 İstanbul'un gizemli yanları
08:00 İstanbul'un gizemleri ve efsaneleri
15:00 İstanbul'un bilinmeyen yönleri
24:00 İstanbul'un gizli dünyası
41:00 4. Haçlı Seferi ve Sonuçları
44:00 İstanbul'un fethinin gizli yönleri
49:00 Tapınakçıların gizemli tarihi
01:24:00 İstanbul'un sır dolu gizli yüzü
01:36:00 Gizemleriyle şehr-i İstanbul