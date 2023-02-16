57. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi

Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal arasında neler yaşandı?

16 Şubat 2023 | 17:52
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Mustafa Kemal Paşa Samsun'da neler yaptı? Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal arasında neler yaşandı? Cumhuriyete giden yol nasıl açıldı? Bandırma vapurunda kimler vardı? Mustafa Kemal Paşa Samsun'da neler yaptı? Cumhuriyete giden yolda kongrelerin etkisi nedir?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Milli Mücadele Dönemi " konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Hasip Saygılı oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 57. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:30 Mustafa Kemal Paşa Samsun'da neler yaptı?

04:30 Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal arasında neler yaşandı?

12:00 Cumhuriyete giden yol nasıl açıldı?

18:00 Bandırma vapurunda kimler vardı?

21:00 Mustafa Kemal Paşa Samsun'da neler yaptı?

27:00 Milli Mücadele'ye giden yolda neler yaşandı?

41:00 İttihatçılar ve Mustafa Kemal İlişkisi

50:00 Milli Mücadele Dönemi

57:00 Milli Mücadele Dönemi Türk - Arap İlişkileri

01:18:00 Milli Mücadele Dönemi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

01:36:00 Mili Mücadele'nin dönüm noktaları

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