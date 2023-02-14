58. Bölüm | Geçmişten Günümüze Türkistan

Rusya ve Ukrayna ilişkilerinin tarihi perde arkasında neler var? Türkistan'ın keşfi mi, işgali mi? Rusya'nın Türkistan işgali ne zaman gerçekleşti? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Geçmişten Günümüze Türkistan" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Özkan oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 58. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
01:20 Geçmişten günümüze Türkistan
11:00 Rusya - Ukrayna: İki Dost Nasıl Düşman Oldu?
15:00 Rusya ve Ukrayna ilişkilerinin tarihi perde arkasında neler var?
21:00 Rusya - Ukrayna krizinin kronolojisi
39:00 Timur'un yönetim anlayışı
48:00 Türkistan'ın keşfi mi, işgali mi?
54:00 Şah İsmail ve Muhammed Şeybani Han Mücadelesi
58:30 Rusya'nın Türkistan İşgali
01:00:00 Petro'nun Türkistan politikaları
01:09:00 Geçmişten günümüze Türkistan
01:12:00 Çarlık Rusya'sının Türkistan'ı işgali ve Buhara Hanlığı
01:21:00 Türkistan ve Buhara Hanlığı
01:37:00 Buhara Hanlığı'nda Sosyal Yaşam