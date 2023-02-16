İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir? Fetih sonrası Çandarlı Halil Paşa ile neler yaşandı? Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatından sonra neler yaşandı? Fetih ile birlikte bir çağ kapandı mı? Osmanlılar için İstanbul ne anlama geliyordu?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Tarihin Seyrini Değiştiren Hadise: İstanbul'un Fethi" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Abdulkadir Özcan oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 59. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Tarihin Seyrini Değiştiren Hadise: İstanbul'un fethi
12:00 2. Murat ve 2. Mehmet'in tahta geçişi
16:30 İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar
24:00 Fetih sonrası Çandarlı Halil Paşa ile neler yaşandı?
30:00 Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatından sonra neler yaşandı?
34:00 Devleti imparatorluğa dönüştüren hükümdar: Fatih Sultan Mehmet Han
36:30 Fetih ile birlikte bir çağ kapandı mı?
41:00 Osmanlılar için İstanbul ne anlama geliyordu?
44:30 Gemilerin karadan yürütülmesi ve fikrin ortaya çıkışı
52:00 Ayasofya Osmanlılar tarafından neden bu kadar önemsendi?
01:00:00 İmparatorluklar başkenti: Fetih'ten sonra İstanbul'un imarı
01:10:00 Fethin sembol isimlerinden Ulubatlı Hasan
01:15:00 İstanbul'un fethi gerçekleşmemiş olsaydı ne olurdu?
01:22:00 İstanbul'un fethinin dini dayanakları
01:24:00 Hacı Bayram Veli'nin müjdesi doğru mu?
01:26:00 Fatih Sultan Mehmet'in hocaları ve eğitimi
01:28:00 Fatih'in eğitime verdiği önem ve Sahn-ı Seman medreseleri
01:38:00 Entelektüel bir hükümdar: Fatih Sultan Mehmet