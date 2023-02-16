İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir? Fetih sonrası Çandarlı Halil Paşa ile neler yaşandı? Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatından sonra neler yaşandı? Fetih ile birlikte bir çağ kapandı mı? Osmanlılar için İstanbul ne anlama geliyordu?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Tarihin Seyrini Değiştiren Hadise: İstanbul'un Fethi" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Abdulkadir Özcan oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 59. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Tarihin Seyrini Değiştiren Hadise: İstanbul'un fethi

12:00 2. Murat ve 2. Mehmet'in tahta geçişi

16:30 İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar

24:00 Fetih sonrası Çandarlı Halil Paşa ile neler yaşandı?

30:00 Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatından sonra neler yaşandı?

34:00 Devleti imparatorluğa dönüştüren hükümdar: Fatih Sultan Mehmet Han

36:30 Fetih ile birlikte bir çağ kapandı mı?

41:00 Osmanlılar için İstanbul ne anlama geliyordu?

44:30 Gemilerin karadan yürütülmesi ve fikrin ortaya çıkışı

52:00 Ayasofya Osmanlılar tarafından neden bu kadar önemsendi?

01:00:00 İmparatorluklar başkenti: Fetih'ten sonra İstanbul'un imarı

01:10:00 Fethin sembol isimlerinden Ulubatlı Hasan

01:15:00 İstanbul'un fethi gerçekleşmemiş olsaydı ne olurdu?

01:22:00 İstanbul'un fethinin dini dayanakları

01:24:00 Hacı Bayram Veli'nin müjdesi doğru mu?

01:26:00 Fatih Sultan Mehmet'in hocaları ve eğitimi

01:28:00 Fatih'in eğitime verdiği önem ve Sahn-ı Seman medreseleri

01:38:00 Entelektüel bir hükümdar: Fatih Sultan Mehmet