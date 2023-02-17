62. Bölüm | Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi

Ünlü gezgin Evliya Çelebi kimdir? Evliya Çelebi'nin kişisel özellikleri nelerdir? Evliya Çelebi'nin katıldığı savaşlar nelerdir? Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve özellikleri nelerdir?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Evliya Çelebi ve Seyahatname'si" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Dr. Seyit Ali Kahraman oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 62. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi
10:00 Zamanı aşan seyyah: Evliya Çelebi
16:00 Ünlü gezgin Evliya Çelebi kimdir?
23:00 Asırların Seyyahı: Evliya Çelebi
31:00 Evliya Çelebi'nin kişisel özellikleri
58:00 Asırların Seyyahı: Evliya Çelebi
01:03:00 Evliya Çelebi ve Celali İsyanları
01:06:00 Evliya Çelebi'nin katıldığı savaşlar
01:08:00 Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Azerbaycan
01:10:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Özellikleri