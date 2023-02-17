62. Bölüm | Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin özellikleri nelerdir?

17 Şubat 2023 | 14:25
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ünlü gezgin Evliya Çelebi kimdir? Evliya Çelebi'nin kişisel özellikleri nelerdir? Evliya Çelebi'nin katıldığı savaşlar nelerdir? Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve özellikleri nelerdir?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Evliya Çelebi ve Seyahatname'si" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Dr. Seyit Ali Kahraman oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 62. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi

10:00 Zamanı aşan seyyah: Evliya Çelebi

16:00 Ünlü gezgin Evliya Çelebi kimdir?

23:00 Asırların Seyyahı: Evliya Çelebi

31:00 Evliya Çelebi'nin kişisel özellikleri

58:00 Asırların Seyyahı: Evliya Çelebi

01:03:00 Evliya Çelebi ve Celali İsyanları

01:06:00 Evliya Çelebi'nin katıldığı savaşlar

01:08:00 Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Azerbaycan

01:10:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Özellikleri

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

80. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul"
80. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul" 28 Aralık 2022 | 15:26
81. Bölüm | Dünya Savaşları
81. Bölüm | Dünya Savaşları 17 Şubat 2023 | 21:09
82. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han
82. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han 23 Aralık 2022 | 06:16
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi 25 Aralık 2022 | 21:43
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi 02 Ocak 2023 | 17:01
88. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi
86. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi 10 Ocak 2023 | 16:36
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm)
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm) 30 Ocak 2023 | 11:15
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi 06 Şubat 2023 | 14:23