63. Bölüm | Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı

Osmanlı mimarisinin yapısı ve özellikleri nelerdir? Erken dönem Osmanlı mimarisi ve özellikleri nelerdir? Mimar Sinan ile Osmanlı mimarisi nasıl gelişti? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Osmanlı Mimarisi " konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Suphi Saatçi oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 63. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Osmanlı Mimarisi
10:00 Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı
14:00 Selçuklu dönemi mimarisi
22:00 Osmanlı mimarisinin yapısı ve özellikleri
33:00 Mimar Sinan ve Osmanlı Klasik mimarisi
36:00 Erken dönem Osmanlı mimarisi ve özellikleri
43:00 Osmanlı mimari anlayışı
56:00 Bir çağı inşa eden deha: Mimar Sinan
01:15:00 Eserleriyle çağları aşan deha: Mimar Sinan
01:32:00 Osmanlı mimari anlayışı
01:40:00 Mimar Sinan ve Osmanlı Klasik mimarisi