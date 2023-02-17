63. Bölüm | Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı

Erken dönem Osmanlı mimarisinin özellikleri nelerdir?

17 Şubat 2023 | 14:22
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Osmanlı mimarisinin yapısı ve özellikleri nelerdir? Erken dönem Osmanlı mimarisi ve özellikleri nelerdir? Mimar Sinan ile Osmanlı mimarisi nasıl gelişti? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Osmanlı Mimarisi " konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Suphi Saatçi oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 63. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Osmanlı Mimarisi

10:00 Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı

14:00 Selçuklu dönemi mimarisi

22:00 Osmanlı mimarisinin yapısı ve özellikleri

33:00 Mimar Sinan ve Osmanlı Klasik mimarisi

36:00 Erken dönem Osmanlı mimarisi ve özellikleri

43:00 Osmanlı mimari anlayışı

56:00 Bir çağı inşa eden deha: Mimar Sinan

01:15:00 Eserleriyle çağları aşan deha: Mimar Sinan

01:32:00 Osmanlı mimari anlayışı

01:40:00 Mimar Sinan ve Osmanlı Klasik mimarisi

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