64. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii

Ayasofya Osmanlılar tarafından neden bu kadar önemsendi? İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'un imarı nasıl gerçekleşti? Medeniyetlerin şehri İstanbul'un önemi nedir? Yıldırım Beyazıt ve Timur neden savaştı?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Osmanlı Mimarisi " konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Nermin Taylan Erkutlu oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 64. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

08:00 Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii

14:00 Ayasofya Osmanlılar tarafından neden bu kadar önemsendi?

22:00 İstanbul'un fethinin sembolü: Ayasofya Camii

29:00 Fetih'ten sonra İstanbul'un imarı

45:00 Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii

54:00 Tarihin seyrini değiştiren hadise: İstanbul'un Fethi

01:04:00 Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi ve Ayasofya Camii

01:11:00 Medeniyetlerin şehri İstanbul'un önemi

01:20:00 Yasa koyucu hükümdar: Fatih Sultan Mehmet

01:28:00 Yıldırım Beyazıt ve Timur neden savaştı?