64. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii

Ayasofya Osmanlılar tarafından neden bu kadar önemsendi? İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'un imarı nasıl gerçekleşti? Medeniyetlerin şehri İstanbul'un önemi nedir? Yıldırım Beyazıt ve Timur neden savaştı?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Osmanlı Mimarisi " konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Nermin Taylan Erkutlu oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 64. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
08:00 Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii
14:00 Ayasofya Osmanlılar tarafından neden bu kadar önemsendi?
22:00 İstanbul'un fethinin sembolü: Ayasofya Camii
29:00 Fetih'ten sonra İstanbul'un imarı
45:00 Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii
54:00 Tarihin seyrini değiştiren hadise: İstanbul'un Fethi
01:04:00 Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi ve Ayasofya Camii
01:11:00 Medeniyetlerin şehri İstanbul'un önemi
01:20:00 Yasa koyucu hükümdar: Fatih Sultan Mehmet
01:28:00 Yıldırım Beyazıt ve Timur neden savaştı?