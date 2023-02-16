65. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Yıldırım Bayezid ve Timur arasında neler yaşanandı?

17 Şubat 2023 | 14:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Aktüel Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 65. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

10:00 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

14:00 IV. Murat, Yıldırım Bayezid'in sandukasını tekmeledi mi?

18:00 Yıldırım Bayezid ve Timur arasında yaşananlar

21:00 Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nı kazanabilir miydi?

26:00 Osmanlı tarihi içerisinde Yıldırım Bayezid'in önemi

34:00 Yıldırım Bayezid ve Timur Arasında Yaşananlar

45:00 Osmanlı'da fetret devri

59:00 Osmanlı tarihi içerisinde Yıldırım Bayezid'în önemi

01:03:00 Osmanlı Klasik Dönemi: Osman Gazi

01:07:00 Osmanlı'nın kuruluşunda vefailerin önemi

01:17:00 13. yüzyılda Bizans'ın genel durumu

01:36:00 Osmanlı Devleti'nin teşkilat yapısı

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