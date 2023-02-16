Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Aktüel Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 65. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
10:00 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
14:00 IV. Murat, Yıldırım Bayezid'in sandukasını tekmeledi mi?
18:00 Yıldırım Bayezid ve Timur arasında yaşananlar
21:00 Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nı kazanabilir miydi?
26:00 Osmanlı tarihi içerisinde Yıldırım Bayezid'in önemi
34:00 Yıldırım Bayezid ve Timur Arasında Yaşananlar
45:00 Osmanlı'da fetret devri
59:00 Osmanlı tarihi içerisinde Yıldırım Bayezid'în önemi
01:03:00 Osmanlı Klasik Dönemi: Osman Gazi
01:07:00 Osmanlı'nın kuruluşunda vefailerin önemi
01:17:00 13. yüzyılda Bizans'ın genel durumu
01:36:00 Osmanlı Devleti'nin teşkilat yapısı