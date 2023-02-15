66. Bölüm | Kültürel Miras ve Mimari

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Kültürel miras ve mimari" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konukları Tarihçi - Yazar Çağrı Başkut ve Dr. Mimar Sinan Genim oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 66. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

08:00 Kültürel miras ve mimari

15:00 Boğaziçi Saltanatı

21:30 Osmanlı Sarayları ve Sultanların Tercih Sebepleri

45:00 En Etkileyici Yalı Hikayesi

54:00 İstanbul ve Boğaziçi bölgesinin yaşam farklılığı

58:30 İstanbul eskiden daha mı ağaçlıktı?

01:03:00 Saltanat kayığının kullanım amaçları