66. Bölüm | Kültürel Miras ve Mimari

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Kültürel miras ve mimari" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konukları Tarihçi - Yazar Çağrı Başkut ve Dr. Mimar Sinan Genim oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 66. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
08:00 Kültürel miras ve mimari
15:00 Boğaziçi Saltanatı
21:30 Osmanlı Sarayları ve Sultanların Tercih Sebepleri
45:00 En Etkileyici Yalı Hikayesi
54:00 İstanbul ve Boğaziçi bölgesinin yaşam farklılığı
58:30 İstanbul eskiden daha mı ağaçlıktı?
01:03:00 Saltanat kayığının kullanım amaçları