67. Bölüm | Türk Tarihi Açısından Moğolistan

Moğolistan adını nereden alıyor? Moğolların yaşam koşullarının değişme sebepleri nelerdir? Moğollar Türk mü? Moğol atlarının özellikleri nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türk Tarihi Açısından Moğolistan" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 67. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Türk tarihi açısından Moğolistan
22:00 Moğolistan hakkındaki yeni bulgular
26:00 Moğolistan adını nereden alıyor?
30:00 Moğolların yaşam koşullarının değişme sebepleri
32:00 Moğollar Türk mü?
35:00 Moğol imparatorluğundan kaç devlet türedi?
38:00 Moğol atlarının özellikleri
48:00 Çin seddi neden inşa edildi?
59:00 Türk tarihi açısından Moğolistan