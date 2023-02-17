67. Bölüm | Türk Tarihi Açısından Moğolistan

Moğol imparatorluğundan kaç devlet türedi?

17 Şubat 2023 | 18:40
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Moğolistan adını nereden alıyor? Moğolların yaşam koşullarının değişme sebepleri nelerdir? Moğollar Türk mü? Moğol atlarının özellikleri nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türk Tarihi Açısından Moğolistan" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 67. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Türk tarihi açısından Moğolistan

22:00 Moğolistan hakkındaki yeni bulgular

26:00 Moğolistan adını nereden alıyor?

30:00 Moğolların yaşam koşullarının değişme sebepleri

32:00 Moğollar Türk mü?

35:00 Moğol imparatorluğundan kaç devlet türedi?

38:00 Moğol atlarının özellikleri

48:00 Çin seddi neden inşa edildi?

59:00 Türk tarihi açısından Moğolistan

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