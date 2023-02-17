69. Bölüm | Osmanlı'dan Günümüze Kalanlar

Osmanlı'da son dönem nasıl geçti?

17 Şubat 2023 | 19:27
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Tarihe Yolculuk İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Sultan II.Abdülhamit Abdülhamit 33 Sene Neler Yaptı? Osmanlı'da Son Dönem Nasıl Geçti? Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarihi Devamlılık, Osmanlı'nın 34. Padişahı: Abdülhamit Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Osmanlı'dan Günümüze Kalanlar" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konukları Prof. Dr. Necmettin Alkan, Orhan Osmanoğlu ve Nurhan Osmanoğlu oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 71. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Sultan II.Abdülhamit

05:00 Abdülhamit 33 Sene Neler Yaptı?

14:00 Osmanlı'da Son Dönem Nasıl Geçti?

36:00 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarihi Devamlılık

49:00 Osmanlı'nın 34. Padişahı: Abdülhamit

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