70. Bölüm | Sultan Vahdettin

Sultan Vahdettin nasıl bir eğitime sahipti? Damat Ferit Paşa Milli Mücadele'ye karşı mıydı? Mustafa Kemal Paşa Sultan Vahdettin'le nasıl tanıştı? Sultan Vahdettin Türkiye'yi neden terk etti? Milli Mücadele'yi Sultan Vahdettin mi başlattı?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Osmanlı'dan Günümüze Ne Kaldı?" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 70. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Son Osmanlı Padişahı: Sultan Vahdettin

15:00 Sultan Vahdettin nasıl bir eğitime sahipti?

21:30 Osmanlı Devleti'nin sonu ve Sultan Vahdettin

38:00 Damat Ferit Paşa Milli Mücadele'ye karşı mıydı?

42:00 Mustafa Kemal Paşa Sultan Vahdettin'le nasıl tanıştı?

52:00 Saraydan sürgüne son padişah: Vahdettin Han

01:10:00 2. Dünya Savaşı öncesi Türkiye

01:13:00 Sultan Vahdettin Türkiye'yi neden terk etti?

01:18:00 Milli Mücadele'yi Sultan Vahdettin mi başlattı?