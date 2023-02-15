Mekke'de Nübüvvet öncesi sosyal ve dini hayat nasıldı? Peygamberimize (S.A.V) neden Muhammedü'l Emin denilmiştir? Her kavme bir peygamber gönderildi mi? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) çocukluk ve gençlik yılları nasıl geçti?
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Doç. Dr. Abdulkadir Macit konuk oldu.
Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 72. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:15 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatı
05:30 Mekke'de Nübüvvet öncesi sosyal ve dini hayat
13:00 Peygamberimize (S.A.V) neden Muhammedü'l Emin denilmiştir?
18:00 Cahiliye devrinde Araplarda sosyal ve dini hayat
22:30 Her kavme bir peygamber gönderildi mi?
28:30 Peygamberimizin (S.A.V.) mucizevi çocukluğu
34:00 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) çocukluk ve gençlik yılları
39:30 Allah'ın (C.C.) elçisi: Hz. Muhammed (S.A.V.)