Mekke'de Nübüvvet öncesi sosyal ve dini hayat nasıldı? Peygamberimize (S.A.V) neden Muhammedü'l Emin denilmiştir? Her kavme bir peygamber gönderildi mi? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) çocukluk ve gençlik yılları nasıl geçti?

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Doç. Dr. Abdulkadir Macit konuk oldu.

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 72. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:15 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatı

05:30 Mekke'de Nübüvvet öncesi sosyal ve dini hayat

13:00 Peygamberimize (S.A.V) neden Muhammedü'l Emin denilmiştir?

18:00 Cahiliye devrinde Araplarda sosyal ve dini hayat

22:30 Her kavme bir peygamber gönderildi mi?

28:30 Peygamberimizin (S.A.V.) mucizevi çocukluğu

34:00 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) çocukluk ve gençlik yılları

39:30 Allah'ın (C.C.) elçisi: Hz. Muhammed (S.A.V.)