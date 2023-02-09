72. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman

Hürrem Sultan devlet yönetiminde etkili miydi?

09 Şubat 2023 | 20:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hürrem Sultan devlet yönetiminde etkili miydi? Muhteşem Süleyman Macaristan'da hangi politikaları uyguladı? Pargalı İbrahim neden öldürüldü? Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Abdulkadir Özcan konuk oldu.

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 72. bölümüyle yayında...

00:00 Tarihe Yolculuk

04:00 Osmanlı'nın 10. Padişahı: Sultan Süleyman

07:30 Sultan Süleyman'ın Saray Hayatı

14:00 Sultan Süleyman ile veziri Pargalı İbrahim

23:00 Muhteşem Osmanlı: Kanuni Sultan Süleyman

28:30 Hürrem Sultan devlet yönetiminde etkili miydi?

36:00 Süleyman'ın 46 yıllık taht hayatı

42:30 Muhteşem Süleyman'ın Macaristan politikaları

01:03:00 Hürrem Sultan devlet yönetiminde etkili miydi?

01:07:00 Süleyman'ın 46 yıllık taht hayatı

01:20:00 Sultan Süleyman ile veziri Pargalı İbrahim

01:24:00 Süleyman'ın Doğu seferleri

01:28:00 Kanuni'nin son seferi Zigetvar

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