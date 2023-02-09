72. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman

Hürrem Sultan devlet yönetiminde etkili miydi? Muhteşem Süleyman Macaristan'da hangi politikaları uyguladı? Pargalı İbrahim neden öldürüldü? Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Abdulkadir Özcan konuk oldu.
Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 72. bölümüyle yayında...
00:00 Tarihe Yolculuk
04:00 Osmanlı'nın 10. Padişahı: Sultan Süleyman
07:30 Sultan Süleyman'ın Saray Hayatı
14:00 Sultan Süleyman ile veziri Pargalı İbrahim
23:00 Muhteşem Osmanlı: Kanuni Sultan Süleyman
28:30 Hürrem Sultan devlet yönetiminde etkili miydi?
36:00 Süleyman'ın 46 yıllık taht hayatı
42:30 Muhteşem Süleyman'ın Macaristan politikaları
01:03:00 Hürrem Sultan devlet yönetiminde etkili miydi?
01:07:00 Süleyman'ın 46 yıllık taht hayatı
01:20:00 Sultan Süleyman ile veziri Pargalı İbrahim
01:24:00 Süleyman'ın Doğu seferleri
01:28:00 Kanuni'nin son seferi Zigetvar